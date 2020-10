Britse accountants voelen zich vergeten bij Brexit-gesprekken

Britse accountantskantoren vrezen dat de regering hen over het hoofd ziet bij de Brexit-onderhandelingen. Vooral het wederzijds erkennen van beroepskwalificaties is volgens hen van levensbelang.

No Brexit koers

Dit blijkt uit een enquête onder zakelijk dienstverleners in het Verenigd Koninkrijk. Samen goed voor 4,6 miljoen banen en 225 miljard pond bestaat de angst dat de no-Brexit koers van de regering van Boris Johnson (die zelf liever spreekt van een Canada-deal) niet alleen zeer slecht is voor henzelf maar voor het hele land. ‘Een handelsakkoord is nodig om een aantal essentiële zaken te regelen,’ zegt Barones Donaghy, lid van de House of Lords die de enquête initieerde.

Beroepskwalificaties

Een groot pijnpunt betreft de kwalificaties waaraan accountants in de EU moeten voldoen. Als hier een afspraken over worden gemaakt, lopen Britse accountants het risico dat ze niet mogen werken in een EU-land. Maar andersom geldt dat dan ook. Volgens de Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) is het erkennen van beroepskwalificaties de grootste zorg, omdat het de grootste impact op de Britse accountancysector heeft.

UK-EU joint ventures

Audits in het ene EU-land zijn ook geldig in een andere EU-land. Vanaf 2021 Britse accountants ‘will have to go through a registration process with the oversight body of each Member State to ensure recognition of their audit reports of UK companies listed on EU markets’, staat in het rapport. Het kan dan gebeuren dat de EU de accountingregels in de UK niet (volledig) accepteert. Dit kan bijvoorbeeld Britse bedrijven raken die beursgenoteerd zijn in de EU. Een aanbeveling in het rapport is dan ook om elkaars audit frameworks te erkennen voor 31 december 2020, of daar in elk geval goede afspraken over te maken.

Brits accountantskantoren vrezen verder dat kantoren met zowel Britse als Europese eigenaren in sommige EU-landen niet meer actief mogen zijn. ‘A UK professional audit firm that wishes to own part of, or be part of the management body of, an EU firm will no longer be recognised among the required majority of EU qualified owners or managers’, valt te lezen.

