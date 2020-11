‘Dure accountantsverklaringen zitten verenigingen dwars’

De kosten die verenigingen en instellingen in de Brabantse gemeente Altena moeten maken voor controleverklaringen bij subsidieaanvragen zijn veel te hoog, vindt de lokale CDA-fractie. De partij wil daarom af van de verplichtstelling door de gemeente van de verklaring van een onafhankelijke accountant.

‘Kosten niet in verhouding’

Dat schrijven raadsleden Arie-Pieter Verdoorn en René Roovers van de partij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders, meldt het AD. Het CDA vindt dat de verplichte accountantsverklaring bij subsidieaanvragen niet in verhouding staat tot de jaarlijkse omzet van veel verenigingen en instellingen, zoals bijvoorbeeld het plaatselijke zwembad.

Controle intern accountant

Verdoorn: “Daar komt bij dat de administratie van het zwembad in Sleeuwijk wordt verzorgd door Sportfondsen Nederland. Daar worden ook de jaarcijfers opgesteld. Hierbij wordt controle uitgevoerd door een intern accountant, die is verbonden aan Sportfondsen Nederland. Ondanks dit gegeven wordt het bestuur van zwembad Bijtelskil tóch verplicht om een relatief dure verklaring toe te voegen van een andere accountant.”

Goedkopere alternatieven

De CDA’ers vragen de bestuurders in Altena daarom om op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven. “Een dergelijke dure controleverklaring gaat immers wel ver voor een behoorlijk eenvoudige exploitatie.”