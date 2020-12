Omzet accountancy, belastingadvisering en administratie licht in de min

In accountancy, belastingadvisering en administratie was de omzet in het derde kwartaal van 2020 0,6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee doet de sector het een stuk beter dan de zakelijke dienstverlening als geheel. Daar wordt namelijk een omzetdaling van 14,1 procent ten opzichte van een jaar eerder genoteerd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de zakelijke dienstverlening.

Vergeleken met een kwartaal eerder, toen de omzet met 18,5 procent daalde, heeft de zakelijke dienstverlening zich iets kunnen herstellen. Met name de reisbranche met een omzetdaling van 60,4 procent zorgt ervoor dat het herstel beperkt blijft. In het tweede kwartaal van 2020 bedroeg de omzetkrimp daar nog 89,2 procent.

IT-dienstverleners en andere branches

De omzet van de IT-dienstverleners was in het derde kwartaal 0,8 procent hoger dan een jaar geleden, een kwartaal eerder daalde de omzet met 0,9 procent. Gemiddeld over 2019 lag de omzet nog 6,4 procent hoger. Het reclamewezen zette gemiddeld 15,8 procent minder om en boekt daarmee na de reisbranche de grootste omzetdaling binnen de zakelijke dienstverlening. Markt- en opinieonderzoek zette in het derde kwartaal 9,2 procent minder om. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het tweede kwartaal 11,1 procent lager dan een jaar eerder, in het tweede kwartaal lag de omzet 16,6 procent lager.

Uitzondering

De rechtskundige dienstverlening vormt wederom een uitzondering. Deze branche zette in het derde kwartaal 3,9 procent meer om dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal wist deze branche als enige binnen de zakelijke dienstverlening een omzetstijging te boeken, toen 2,0 procent.

Grotere omzetdaling

De architecten en ingenieurs zijn de enige twee branches waar de in het tweede kwartaal ingezette omzetdaling groter werd in het derde kwartaal. De omzet van de architecten nam af met 2,9 procent, tegen 1,6 procent een kwartaal eerder. De ingenieurs zagen hun omzet afnemen met 4,2 procent, tegen 0,9 procent in het tweede kwartaal.

Ondernemers minder pessimistisch

Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening is aan het begin van het vierde kwartaal van 2020 sterk toegenomen tot -0,6, tegen -25,3 in het vorige kwartaal. Vergeleken met 2019, toen het ondernemersvertrouwen gemiddeld op 13,2 lag, is dit nog steeds erg laag. De toename ten opzichte van het vorige kwartaal van 24,7 is de grootste ooit gemeten, meldt het CBS.