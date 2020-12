Justitie wil ‘foute’ accountant verleiden te praten

Hoe krijg je ‘foute’ notarissen, accountants en makelaars zo ver dat ze willen praten over hun criminele contacten? Accountancy Vanmorgen sprak met VVD-kamerlid Dilan Yesilgöz.

De onderwereld kan alleen floreren door contacten in de bovenwereld. Tot die contacten behoren tussenpersonen als notarissen, accountants en makelaars. Justitie wil de zware criminaliteit aanpakken door deze ‘foute’ intermediairs te verleiden. In ruil voor het delen van hun kennis zouden zij bescherming kunnen krijgen van Justitie. Dit zogenoemde plea bargaining is in de VS meer gangbaar dan bij ons.

Wat houdt uw voorstel in?

‘Het voorstel houdt in dat ook ‘lichtere’ criminelen in aanmerking kunnen komen voor een kroongetuigeregeling. Nu is het zo dat criminelen die een zware straf boven het hoofd hangt (bv 8 jaar of langer) in aanmerking kunnen komen. Als zij bruikbare informatie hebben voor justitie en als er goede afspraken gemaakt kunnen worden, dan kan iemand een kroongetuige-deal krijgen. In ruil voor strafvermindering, wordt er info gegeven. Een kroongetuige is meestal iemand die zelf verdacht is, maar die bereid is om in ruil voor bv strafvermindering een belastende verklaring af te leggen over andere criminelen.’

Waarom noemt u onder meer accountants bij naam in uw voorstel?

‘Dit voorstel is er op gericht dat je dergelijke afspraken ook kunt maken met criminelen die minder op hun kerfstok hebben, dus een lichtere straf kunnen verwachten. Dat zullen vaker de ondersteuners van criminele netwerken zijn, zoals accountants, makelaars, notarissen ed. Dit zijn dus mensen die criminelen netwerken faciliteren en daarmee ook onderdeel daarvan zijn. Zij hebben vaak een sleutelpositie, hebben heel veel informatie, zouden kunnen helpen met het oprollen van criminele netwerken. Uiteraard is het aan de justitie om te beoordelen of de informatie die zij hebben, ook daadwerkelijk relevant en zwaar genoeg is voor een kroongetuigeregeling.

Werpt uw voorstel niet een smet op de hele accountantsberoepsgroep?

‘Het voorstel gaat niet over accountants die integer zijn en te maken krijgen met criminele activiteiten die ze moeten (en willen) melden. Mijn voorstel is gericht op criminele accountants (en andere beroepsgroepen).’

Wat is de status van uw voorstel?

‘Het voorstel is overgenomen door de minister. De kroongetuigeregeling wordt aangepast. Wanneer dit exact rond zal zijn, weet ik niet, maar er wordt stevig aan gewerkt is mij toegezegd.’