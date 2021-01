NOB start tuchtrechtelijk onderzoek naar frauderende hoogleraar

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is een tuchtrechtelijk onderzoek gestart tegen hoogleraar belastingrecht Ruben Freudenthal. Die kreeg vorige week een boete van € 50.000 omdat hij de Belastingdienst verkeerd had geïnformeerd.

Volgens De Telegraaf zal de NOB er geen gras over laten groeien: mogelijk hoort Freudenthal deze week nog welke maatregel de orde zal nemen. ‘Het bestuur komt vandaag of morgen bijeen om de zaak te bespreken. Zolang het onderzoek loopt, doen wij verder geen mededelingen. Na afronding van het onderzoek zal het betreffende lid op de hoogte worden gesteld. Dat zal naar verwachting op korte termijn zijn’, laat een woordvoerder aan de krant weten.

Functie neergelegd

Freudenthal is partner bij Mazars. Hij zou bij een boekenonderzoek opzettelijk onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Belastingdienst over de administratie van een maatschap waarmee hij samen met een partner vastgoed beheerde. De boete was voor de hoogleraar al aanleiding om zijn onderwijsfunctie bij de Rijksuniversiteit Groningen neer te leggen.

Boetes moeten worden gemeld

Na de boete is de NOB meteen een tuchtrechtelijk onderzoek gestart. De orde schrijft voor dat leden boetes en schikkingen melden en inzage geven in stukken uit het procesdossier. Dat sluit aan op de statuten van de NOB, waarin staat dat leden zich ‘ook in andere hoedanigheden, bijvoorbeeld in privé of als bestuurslid van een sportvereniging, overeenkomstig de eer en waardigheid van het beroep van belastingadviseur gedragen’. Na het onderzoek van het NOB-bestuur wordt besloten of er eerst nog een tuchtklacht tegen Freudenthal ingediend zal worden, of dat het bestuur hem al direct het lidmaatschap ontneemt.

Bron: De Telegraaf