Beboete hoogleraar is Ruben Freudenthal

De universiteit Groningen heeft tegen het Financieele Dagblad bevestigd dat de beboete hoogleraar Ruben Freudenthal is. Zijn naam, die het OM in een persbericht niet bekend maakte, lekte uit via de Telegraaf.

Voorbeeldfunctie

Het Openbaar Ministerie (OM) legde de Groningse hoogleraar belastingrecht een boete van €50.000 opgelegd omdat hij opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Belastingdienst. Het OM sprak van een ernstig verwijt, omdat het juist van een hoogleraar belastingrecht het goede voorbeeld verwacht.

Partner bij Mazars

Freudenthal, tevens partner bij accountants- en belastingadvieskantoor Mazars, hield in 2014 doelbewust informatie achter toen de fiscus boekenonderzoek deed naar de maatschap waarin hij en een partner hun onroerend goed beheerden, stelt het OM. Hij was destijds maat in de vastgoedonderneming Wijk en Woude Vastgoed. De Belastingdienst vermoedde activiteiten in deze maatschap waarvan een administratie moest zijn bijgehouden. Freudenthal zei dat die administratie niet aanwezig was. Uiteindelijk stelde hij de stukken in 2015 alsnog ter beschikking.

Bevestigd

Het OM noemt de naam van Freudenthal niet. Maar naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf bevestigt de Rijksuniversiteit Groningen tegen over het Financieele Dagblad dat het om hem gaat.

