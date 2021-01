Beboete hoogleraar belastingrecht weg bij Mazars

Ruben Freudenthal is per 1 januari 2021 teruggetreden als partner bij Mazars, meldt het accountantskantoor. Mazars wenst het vertrek van de omstreden hoogleraar verder niet toe te lichten.

Boete OM

Het Openbaar Ministerie maakte kort voor de jaarwisseling bekend een boete van € 50.000 te hebben opgelegd aan een niet nader genoemde hoogleraar belastingrecht. Hij had bij een boekenonderzoek opzettelijk onjuiste informatie gegeven aan de Belastingdienst. De hoogleraar deed dat voor een maatschap waarbij hij betrokken was. ‘Het OM vindt dat een ernstig verwijt, want juist van een hoogleraar belastingrecht verwacht het OM dat deze de Belastingdienst op juiste wijze informeert’, lichtte justitie de boete toe. De FIOD startte drie jaar geleden een onderzoek naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst.

Tuchtrechtelijk onderzoek

De universiteit Groningen bevestigde daarna tegen het FD al snel dat de beboete hoogleraar Ruben Freudenthal is. Zijn naam was uitgelekt via de Telegraaf. Freudenthal kwam daarna steeds meer onder vuur te liggen. Het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) liet onlangs weten dat er een tuchtrechtelijk onderzoek is gestart tegen de hoogleraar belastingrecht. Inmiddels is dus ook duidelijk geworden dat de affaire voor Mazars en Freudenthal aanleiding is om uit elkaar te gaan.