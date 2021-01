Gedupeerde restauranthouder: mijn accountant erkent nu gelukkig aansprakelijkheid

Het blijven voorlopig nog wel even zware en onzekere tijden voor eigenaar Rossana Carrieri van restaurant De Basiliek, maar de NOW-vergoeding die ze misliep door een fout van haar accountant lijkt ze in elk geval alsnog op haar rekening te krijgen. Nadat de boot aanvankelijk werd afgehouden erkent het accountantskantoor inmiddels aansprakelijk te zijn voor het mislopen van bijna €40.000 loonsteun via NOW 2, vertelt Carrieri aan Accountancy Vanmorgen.

Telefoontje van de Belastingdienst

Rossana Carrieri heeft al sinds 2004 een goedlopend en hoog aangeschreven restaurant in de Korte Houtstraat in Den Haag, waar veel politici, diplomaten en ambtenaren over de vloer komen. Totdat het coronavirus uitbrak, waardoor ook de Haagse ondernemer begin vorig jaar haar deuren moest sluiten. De aanvragen voor de verschillende NOW-steunronden deed ze uit kostenbesparing zelf en bij NOW 1 keerde het UWV haar in april ook ruim een ton uit. “De mensen van het ministerie van Sociale Zaken die over de NOW gaan komen hier in mijn restaurant ook over de vloer, ik was echt vol respect over hoe snel dat allemaal verliep. Bij de NOW 2 ging de aanvraag ook heel soepel, maar toen kreeg ik op een bepaald moment een telefoontje van de Belastingdienst”, vertelt Carrieri. “Er werd gezegd: ik weet niet wat er gebeurd is, maar je hebt een nulaangifte gedaan. Ik zei: ik ga dat onderzoeken, want ik wist van niks. Toen kwam ik bij mijn accountant terecht. Dat werd eerst een heen-en-weergevecht, ze probeerden mij de schuld te geven. Maar ik had voor de loonaangifte alles gewoon aangeleverd zoals ik altijd aanlever. Het bleek dat iemand op de loonafdeling – ik denk in een coronastressaanval – voor allebei mijn bedrijven een nulaangifte had gedaan. Daar wist ik niks van, dat was op geen enkele manier overlegd.”

Rechtszaak over NOW-aanvraag

Carrieri schakelde meteen een advocaat in “en gelukkig liep mijn restaurant voor Corona heel goed. Ook in de zomermaanden hebben we goed gedraaid, waardoor de NOW 2 met ongeveer €38.000 ook een stuk lager was dan bij NOW 1. Daardoor heb ik het allemaal op kunnen vangen.” Het bezwaar dat de Haagse bij het UWV maakte tegen de afwijzing van haar NOW 2-aanvraag leverde niets op, waarna ze er een rechtszaak over aanspande. “Bij het ministerie is van alles voor me gedaan, ik heb er mensen uit de Tweede Kamer over gesproken. Maar die rechtszaak duurde maar, er is pas in december uitspraak gedaan. Dat moest ik ook weer allemaal zien te overleven. Mijn advocaat heeft gevochten als een malle, maar zei al van tevoren dat het lastig zou worden om gelijk te krijgen.” Dat bleek ook zo te zijn, want volgens de rechter biedt de NOW-regeling simpelweg geen ruimte om een ondernemer in de situatie als die van Carrieri tegemoet te komen.

Bedrijf in de problemen

Zo dreigt een goedlopend bedrijf misschien wel te gronde te gaan. Carrieri: “Het is dat ik het geestelijk aankan. Ik ben redelijk relaxed en heb goede zakelijke begeleiding van mensen die me er doorheen sleuren, maar voor hetzelfde geldt stort je hier gewoon helemaal door in. Het zat hier altijd vol, een waanzinnig restaurant dreigt zo gewoon kapot te gaan. In de zomermaanden kon ik mijn personeel nog wel betalen, maar in september heb ik het zwaar gehad. Toen kreeg ik ook paniekaanvallen, maar gelukkig werd de NOW 3-uitkering wel weer gewoon snel gestort. We worden wat dat betreft als ondernemers goed geholpen, maar we gaan het niet redden met wat we krijgen. Heel veel ondernemers zitten met waanzinnige belastingaanslagen die nog betaald moeten worden.”

Aansprakelijkstelling accountant

De restauranthoudster stelde ondertussen ook het accountantskantoor aansprakelijk waar Carrieri al jaren klant was. De naam van het accountantskantoor noemt ze liever niet. “Uiteindelijk is het wel heel netjes afgehandeld en hebben ze de aansprakelijkheid erkent. We zijn nu op het geld aan het wachten. Dat is €38.000 vanwege de afgewezen NOW-aanvraag en ongeveer €10.000 aan advocatenkosten.”