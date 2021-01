Zwaarst getroffenen doen minste beroep op coronasteun

(Flex-)werkers die veel inkomen verliezen door de coronacrisis, doen juist minder vaak een beroep op steunmaatregelen dan andere groepen, concludeert Wijzer in Geldzaken na onderzoek. Die groep zou actief benaderd moeten worden, vindt het platform.

Wijzer in Geldzaken liet Nibud onderzoek doen onder ruim 1.300 Nederlanders. Daaruit blijkt dat 43% van de flexwerkers moeite heeft met rondkomen: 7% meer dan in de zomer. Een vijfde van de huishoudens heeft te maken met een inkomensterugval sinds het begin van de coronacrisis. Vooral werknemers met een flexibel dienstverband (44%), zzp’ers (50%) en ondernemers (47%) hebben te maken met urenverlies en/of een inkomensterugval.

Geen hulp bij geldzorgen

Ruim een kwart (28%) zegt onvoldoende geld achter de hand te hebben om vier maanden zonder inkomsten op te kunnen vangen. Met name werknemers met een flexibel dienstverband hebben vaker geen buffer (35%). Van de ondernemers heeft 15% geen buffer. ‘Het lijkt erop dat mensen die getroffen zijn door de crisis al financieel kwetsbaarder waren dan anderen. Zij hebben vaker een lager inkomen en minder spaargeld. Verder blijkt dat ze minder makkelijk kunnen rondkomen dan mensen die niet getroffen zijn door de crisis en vaker betalingsachterstanden hebben. Opvallend is bovendien dat juist de mensen die getroffen zijn vaker zeggen geen hulp te zullen zoeken bij geldzorgen.’

Een op de drie getroffenen heeft betaalproblemen; mensen met een inkomensterugval hebben met name bezuinigd (62%) en de spaarpot omgekeerd (51%). Financiële steun is door 10% aangevraagd.

Werkende armen niet in beeld

Wijzer in Geldzaken-hoofd Olaf Simonse: ‘Het is dus belangrijk om groepen die niet zelf op zoek gaan naar hulp, actief te benaderen en te wijzen op de hulp die voorhanden is.’ Hij wijst op de ruimere toegang tot de bijzondere bijstand vanaf 1 februari. ‘Maar uit een eerdere literatuurstudie van vlak vóór de coronacrisis weten we ook dat juist de groep werkende armen, in tegenstelling tot mensen met een uitkering, niet goed in beeld is bij gemeenten. Zij worden minder goed bereikt door gemeentelijke ondersteuning. Het vergroten van het bereik van werkenden met financiële problemen is daarmee een belangrijke opgave voor verschillende partijen, zoals gemeenten én werkgevers.’