Boekhouder (73) krijgt taakstraf na oplichting voor 4 ton

Tijdens de behandeling van zijn zaak werd de aanklacht verzwaard van verduistering naar oplichting. Toch komt een frauduleuze Leidse boekhouder er vanaf met een taakstraf.

Werkstraf

De 73-jarige boekhouder Jeroen B. is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur vanwege oplichting van een Leidse ondernemer voor een bedrag van ongeveer vier ton. De boekhouder werkte voor de Leidse ondernemer René van den Berg, die betrokken was bij de bouw van een hotel in Leiden. Jeroen B. zou tussen 2008 en 2013 de boekhouding verzorgd hebben voor de Reeberg Holding, het bedrijf van de gedupeerde Leidse ondernemer. B. zou in die periode betalingen hebben klaargezet, die op zijn eigen rekening terecht kwamen.

Ongeloofwaardig

De boekhouder ontkende op meerdere zittingen de beschuldigingen. Hij vertelde dat hij de Leidse ondernemer bedragen voorschoot, en dat geld dan liet terugstorten. Het ging om enkele duizenden euro’s. Hij kreeg voor zijn boekhoudwerk al niets betaald van de Reeberg Holding, aldus de verdachte. De rechters vonden dit in december een ongeloofwaardig verhaal. ‘Al te goed, is buurmans gek’, zei een van hen. ‘U werkt daar jaren zonder een cent te krijgen. Bent u zo onzakelijk ingesteld?’

Oude zaak

Het OM eiste twee weken geleden de maximale werkstraf van 240 uur tegen de boekhouder. Een milde eis, vond ook de rechter, die mede was ingegeven doordat de zaak al oud is. Maar voor oplichtingszaken waarmee veel geld is gemoeid worden normaal forse celstraffen opgelegd, aldus de rechter. Verder is bepaald dat de boekhouder het oplichtingsbedrag van 393 duizend euro aan de staat moet terugbetalen. Of dat zal gebeuren is twijfelachtig. In december vertelde de boekhouder in de rechtszaal: ‘Ik krijg 717 euro AOW en een grandioos horecapensioen van 31,89 euro per maand. Aan het eind van de maand heb ik geen geld meer om te eten. Ik ben gescheiden van mijn vrouw, maar we wonen nog gedwongen samen vanwege de financiën.’