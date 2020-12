Boekhouder ‘kreeg nooit betaald’ en lichtte werkgever daarom op

Een Leidse boekhouder ziet de strafeis tegen hem verzwaard nadat hij voor de rechter zijn verhaal heeft gedaan. Verduistering wordt oplichting.

Laconiek

Boekhouder Jeroen B. (73) sluisde volgens het openbaar ministerie tussen 2006 en 2013 vier ton van zijn werkgever naar zijn eigen rekening. Vorige week vrijdag stond hij terecht voor verduistering. De ex-boekhouder verklaarde dat hij ‘een paar duizend euro’ naar zijn eigen rekening had overgemaakt omdat zijn werkgever, Reeberg Holding, hem nooit salaris uitbetaalde. En hij schoot regelmatig bedragen voor. Als de bierbrouwer op vrijdagmiddag bijvoorbeeld kwam leveren rekende Jeroen B af. Dit geld liet hij zijn opdrachtgever terugbetalen door valse facturen op te stellen. Waarom zette hij bij de overboeking niet zijn eigen naam en dat het om een voorschot ging? wilde de rechter weten. ‘O, dat is dan fout’, zei de ex-boekhouder laconiek.

Kale kip

De rechters hadden moeite met het verhaal van Jeroen B. ‘Al te goed, is buurmans gek’, zei een van hen. ‘U werkt daar jaren zonder een cent te krijgen. Bent u zo onzakelijk ingesteld?’ Terwijl de rechters nog wat vragen hadden voor de verdachte, paste de officier van justitie zijn strafeis aan. Hij kraste het woord ‘verduistering’ door en maakte daar ‘oplichting’ van, een verdenking waarop een aanzienlijk hogere straf staat. Het maakte weinig indruk op de verdachte. Het gestolen bedrag, zo’n vier ton, terugbetalen? ‘Ik heb geen geld en van een kale kip kun je niet plukken. Ik krijg 717 euro AOW en een grandioos horecapensioen van 31,89 euro per maand. Aan het eind van de maand heb ik geen geld meer om te eten. Ik ben gescheiden van mijn vrouw, maar we wonen nog gedwongen samen vanwege de financiën.’ Op 13 januari gaat de zaak verder.