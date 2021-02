Hof verwerpt grieven tegen boekhouder die auto besprong

Een slepende familieruzie tussen een advocaat/accountant en zijn neef, boekhouder, kreeg onlangs een vervolg voor het Gerechtshof. De oom eiste in hoger beroep een fikse schadevergoeding van zijn jongere bloedverwant die zijn auto moedwillig had beschadigd en hem daarna van ‘poging tot doodslag’ had beschuldigd. Het betreft hier de advocaat/accountant die afgelopen dinsdag in het programma ‘Opgelicht?’ onder de loep werd genomen.

Escalatie

De ruzie escaleerde in augustus 2015 op de parkeerplaats van een verzorgingstehuis in Utrecht. De neef (Amar Jibhod) beweerde in eerste instantie dat zijn oom (Sam Bharatsingh) daar met zijn auto op hem was ingereden in een poging tot doodslag. De oom werd opgepakt en bracht een nacht op het politiebureau door. Een paar dagen later schreef een juridische website over de kwestie onder de kop ‘Advocaat aangehouden voor aanrijden eigen neef’. Volgens de website moest de aanleiding van de escalatie worden gezocht in een langlopend zakelijk conflict. Het Algemeen Dagblad schreef ook over de zaak. Deze werd in november geseponeerd omdat er volgens het openbaar ministerie geen hard bewijs was voor een bewuste poging tot doodslag, noch een ander crimineel feit.

Schorsing

De voorgeschiedenis van de (vermeende) aanrijding was dat de advocaat in 2014 voor vier maanden geschorst was door de Raad van Discipline. Een juridische website schreef een nieuwsbericht over de schorsing. In april 2015 plaatste de boekhoudende neef het artikel integraal op zijn website met de begeleidende tekst: ‘Dit schuilt achter een advocaat die zich voordoet als een zeer integer persoon. Dit is slechts EEN uitspraak die het tegendeel bewijst!!!!!!! DE WAARHEID komt langzamerhand boven water !!!!! Het hof heeft de uitspraak bevestigd.’ Twee weken later plaatste de neef een video op facebook waarin hij de handelswijze van zijn oom kapittelde.

Geen poging tot doodslag

In de rechtszaal kwam aan het licht dat de neef zelf de pers had ingelicht over zijn oom, in een poging hem zwart te maken. Het verhaal over de poging tot doodslag, op basis waarvan de oom een nacht in de cel had doorgebracht, hield voor de rechter geen stand. Integendeel, volgens de rechtbank was er sprake van opzettelijke vernieling van de auto door de neef. Die was bovenop de motorkap gesprongen, waardoor een schade van bijna € 3000 was ontstaan. De rechter legde de neef daarom een taakstraf op van 40 uur, die in hoger beroep werd bevestigd. Ondertussen probeerde de oom tevergeefs de berichten die over hem in de pers waren verschenen te laten verwijderen. Zowel Google als de nieuwswebsites gaven geen gehoor aan zijn sommaties.

Psycholoog

De oom had zich inmiddels onder behandeling van een psycholoog laten stellen, omdat het incident met de auto hem, naar eigen zeggen, niet losliet en hij slapeloze nachten had. In 2017 stapte hij naar de rechter om de kosten van deze psycholoog alsmede zijn juridische kosten en geleden schade, samen zo’n €30.000, op zijn neef te verhalen. De rechter wilde echter niet verder gaan dan een vergoeding voor schade aan de auto (€ 3.000) en de kosten van de psycholoog (€ 1.339).

Gas gegeven

Onlangs diende het hoger beroep dat de oom tegen dit vonnis had aangespannen. Met elf grieven probeerde hij zijn neef alsnog voor veel meer zaken veroordeeld te krijgen. Maar alle grieven faalden. Zo beoordeelde de rechters de publicaties op facebook, net als het informeren van journalisten, als vrijheid van meningsuiting. Van een valse aangifte voor poging tot doodslag was volgens het Gerechtshof geen sprake. Uit camerabeelden was gebleken dat de neef op de auto van de oom was afgerend, waarna de oom aanvankelijk even gas had gegeven om daarna sterk af te remmen en tot stilstand te komen. De neef had uit het feit dat zijn oom aanvankelijk het gaspedaal intrapte kennelijk afgeleid dat de oom hem wilde aanrijden. ‘In het midden kan blijven of dit terecht was.’

Accountantskamer

Dinsdag besteedde het televisieprogramma ‘Opgelicht?’ aandacht aan de advocaat-accountant. Sam Bharatsingh was een bekende Hilversumse zwartspaardersadvocaat. Eind vorig jaar schrapte de Raad van Discipline hem van het tableau vanwege ernstige belangenverstrengeling. Het hoger beroep tegen die uitspraak loopt nog. Als accountant AA werkte hij jarenlang voor een familiebedrijf, waarna hij als advocaat één van de familieleden bijstond in een conflict met de andere familieleden over de uitvoering van het testament van een familielid. De advocaat/accountant weigerde vervolgens ook nog eens zich terug te trekken nadat hem dat door de rest van de familie werd gevraagd. Klachten over zijn rol in die kwestie werden bij zowel de Accountantskamer als in hoger beroep bij het CBb ongegrond verklaard.

Lees hier het arrest.