Omzet Baker Tilly plust wereldwijd met 5 procent

Baker Tilly heeft vorig jaar wereldwijd een omzet geboekt van 4,04 miljard dollar, 5% meer dan in 2019.

De groei is verdeeld over alle regio’s en is zowel autonoom als door fusies en overnames gerealiseerd. In Europa gingen de inkomsten met 3,9 procent omhoog; Latijns-Amerika spande de kroon met een groei van 6,7 procent. Volgens CEO Ted Verkade heeft Baker Tilly met name geprofiteerd van eerdere investeringen in ‘onze digitale backbone’. ‘Zonder al te veel problemen konden onze member firms zeer snel omschakelen naar een thuiswerksituatie. Die snelheid leverde als groot voordeel op, dat we niet alleen onze reguliere dienstverlening konden continueren, het stelde ons ook in staat om de begeleiding en ondersteuning te bieden die nodig was om andere organisaties door deze moeilijke periode te loodsen.’

Nummer acht in Nederland

Het wereldwijde personeelsbestand groeide bij Baker Tilly tot 37.000 mensen in 148 landen. Baker Tilly is mondiaal gezien het tiende accountantsconcern. De Nederlandse cijfers worden jaarlijks in april bekendgemaakt. In 2019 boekte het bedrijf in ons land 96 miljoen euro omzet, goed voor de achtste plaats in de top 30 van accountantskantoren.