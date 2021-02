Commissariaat voor de Media zet geschorste accountant aan de kant

Het Commissariaat voor de Media heeft besloten om de samenwerking met forensisch accountant Peter Schimmel per direct te beëindigen naar aanleiding van de doorhaling van drie maanden die de Accountantskamer hem heeft opgelegd. Mazars is gevraagd om te bekijken of de voormalig Grant Thornton-partner zijn werk goed heeft gedaan. Dat meldt het Commissariaat in een verklaring. Schimmel was vanaf 26 mei 2020 werkzaam bij de toezichthouder als externe projectleider bij een ledentelling die inmiddels vrijwel geheel is afgerond.

Review door Mazars

Het College van Commissarissen heeft Peter Schimmel gevraagd het dossier per direct over te dragen. Hoewel het project vrijwel is afgerond en er volgens de toezichthouder geen aanleiding is te twijfelen over het proces en de uitkomsten van de ledentelling heeft het Commissariaat Mazars benaderd om een review te doen op het gevolgde proces en de wijze waarop de ledentelling heeft plaatsgevonden. Deze review wordt binnen enkele weken afgerond. Zodra daarover meer bekend is zal hierover worden bericht, meldt het Commisariaat.

Accountantskamer

De Accountantskamer verklaarde vrijdag een klacht van twee Vattenfall-medewerkers tegen Schimmel over een ‘schijnonderzoek’ gegrond. De accountant deed onderzoek naar de wijze van afhandeling van de klachten van de klokkenluiders. De tuchtrechter constateerde onder anderen dat Schimmel instemde met het plaatsen van onjuiste publicaties op de website van Vattenfall. In zijn rapport concludeerde hij bovendien dat de klachtafhandeling bedachtzaam was geweest, terwijl hij wist en vond dat de regels omtrent aanbesteding niet waren nageleefd. Daarvan maakte Schimmel in zijn rapport echter geen melding.