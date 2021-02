Drie maanden schorsing voor voormalig partner Grant Thornton

Peter Schimmel, voormalig partner bij Grant Thornton, is door de Accountantskamer voor drie maanden geschorst. Een klacht van twee Vattenfall-medewerkers over een ‘schijnonderzoek’ is vrijdag gegrond verklaard.

Twee klokkenluiders van het voormalige Nuon gaven aan dat Siemens was bevoordeeld bij de aanbesteding van een elektriciteitscentrale. De aanbestedingsregels waren overtreden, wat Siemens een voordeel van honderden miljoenen kon opleveren. Vattenfall en Siemens hebben vervolgens zelf onderzoek gedaan naar de beschuldigingen, maar vonden dat er niet voldoende bewijs was. Vattenfall huurde vervolgens in 2017 Grant Thornton in voor een onderzoek naar de internal audit die in Duitsland was uitgevoerd. Schimmel moest met name kijken of de afhandeling van de klacht naar behoren is uitgevoerd.

Opdracht niet verstrekt

Dat leidde tot een tuchtklacht: Schimmel oordeelde te gunstig over Vattenfall en nam feitelijke onjuistheden op in het rapport. Dat vindt de Accountantskamer ook. Ondanks dat het protocol bij Grant Thornton dat voorschrijft, verstrekte Schimmel niet de opdracht aan de klokkenluider, die een interviewverzoek had geweigerd en schriftelijk had aangegeven niet bekend te zijn met de opdracht: ‘Naar het oordeel van de Accountantskamer had betrokkene kennis van deze brief behoren te nemen, of moeten proberen de inhoud ervan te achterhalen, omdat hij daarmee een beeld had kunnen krijgen van de reden voor de weigering van [de klokkenluider] aan het interview deel te nemen en hij had kunnen vaststellen of het raadzaam was de opdracht en de gespreksonderwerpen aan [de klokkenluider] alsnog schriftelijk kenbaar te maken.’

Geen normatief kader

De tuchtrechter vindt ook de klacht gegrond dat de opdracht subjectief is omdat een normatief kader ontbreekt. ‘De gehanteerde termen voldoen naar het oordeel van de Accountantskamer niet. De term ‘thoughtfully’ levert geen helder toetsingskader op, omdat een onvolledig en/of onzorgvuldig uitgevoerd onderzoek best bedachtzaam kan zijn gedaan. Ook blijkt niet uit het rapport welke norm is gehanteerd om vast te stellen wanneer sprake is van ‘open ends and remaining issues’. Hetzelfde geldt ten aanzien van de in de opdrachtbrief gebruikte terminologie ‘voids and flaws’. Al deze termen zijn vaag.’

Publicatie niet geweigerd

Schimmel is ook de fout in gegaan door in te stemmen met een publicatie van Vattenfall dat er geen overtredingen zijn geconstateerd. ‘Betrokkene had op grond van het fundamentele beginsel van integriteit zijn instemming behoren te weigeren met de tekst van de publicaties, omdat die publicaties verhulden dat zijn validatie niet de conclusie betrof dat de ‘violations of law’ niet hadden plaatsgevonden en een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde dus op het verkeerde been zetten.’ De conclusie dat een klacht behoorlijk is afgehandeld betekent nog niet dat ook de inhoudelijke beoordeling van de klacht juist is, voegt de Accountantskamer eraan toe.

Verzwijging

Schimmel krijgt verder nog een tik op de vingers voor het niet doen van wederhoor en voor het verzwijgen van informatie. ‘Betrokkene heeft zijn, in het licht van de opdracht belangrijke oordeel op het punt van de overtreding van de aanbestedingswetgeving ten onrechte achtergehouden en niet in zijn rapport vermeld. Betrokkene behoort eerlijk en oprecht op te treden en mag hem bekende relevante informatie dus niet verzwijgen.’

Integiteitsschending weegt het zwaarst

Aan Schimmel wordt een tijdelijke doorhaling van drie maanden opgelegd. ‘De Accountantskamer rekent het betrokkene vooral aan dat hij het fundamentele beginsel van integriteit heeft geschonden. Betrokkene heeft, hoewel hij wist dat de besprekingen met [Siemens] tijdens de aanbestedingsprocedure van het project niet waren toegestaan, in zijn rapport vermeld dat de daaraan tegengestelde bevindingen […] gebaseerd op bewijstukken die de conclusies van [het moederbedrijf van Siemens] rechtvaardigen en dat hij geen aanleiding zag voor aanvullend onderzoek. Daarmee zet het rapport de lezer ervan op het verkeerde been, omdat de indruk is gewekt dat de klacht op dit onderdeel ook na het onderzoek door betrokkene ongegrond is.’ Een rol speelt ook dat Schimmel in 2017 al eens een waarschuwing had gekregen in relatie tot een ander onderzoeksrapport.

Kenners van de accountantssector spreken volgens het FD over een ‘zware sanctie‘ en een ‘zeer forse straf’ voor Schimmel. De krant trekt de vergelijking met de schorsing voor de accountant die de jaarrekening van het frauderende Imtech goedkeurde.