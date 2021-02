NOW3: omzetdaling op concernniveau van 30% naar 20%

Op 3 februari 2021 is het percentage omzetverlies om gebruik te kunnen maken van de vierde tranche in de NOW-3 verlaagd van 30% naar 20%. Met die verlaging was abusievelijk geen rekening gehouden op het niveau van het concern of de groep.

Percentage omzetverlies omlaag

Door de verlaging van het percentage omzetverlies van 30% naar 20% komen werkgevers eerder in aanmerking voor een NOW-subsidie. De NOW-aanvrager die onderdeel uitmaakt van een groep, kan onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen op het niveau van de afzonderlijke werkmaatschappij. Om als werkmaatschappij in aanmerking te komen voor een NOW-subsidie moet bij de aanvrager zelf sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 20%. Tegelijkertijd moet de omzetdaling van de groep minder dan 20% zijn. Dat is ook het geval bij een subsidieaanvraag voor de vierde tranche, zo blijkt uit de nu gepubliceerde regeling.

Foutief

Artikel 6 van de NOW 3 regelt dat een aanvrager die onderdeel uitmaakt van een groep, in afwijking van de hoofdregel van artikel 5, zevende lid, onder bepaalde voorwaarden subsidie kan aanvragen op het niveau van de werkmaatschappij afzonderlijk. Artikel 6, eerste lid, onderdeel d, betreft de voorwaarde die ziet op het omzetverlies van de groep als geheel. Abusievelijk was met de wijziging artikel 6, eerste lid, onderdeel d, NOW 3 niet aangepast. Dit is nu hersteld.

Concernniveau

In de NOW geldt als hoofdregel dat als op concernniveau het omzetverlies groot genoeg is om voor subsidie in aanmerking te komen, het omzetverlies op concernniveau wordt vastgesteld en niet op het niveau van de werkmaatschappij. Tegemoetkoming aanvragen Werkgevers kunnen nog tot en met 14 maart 2021 een NOW-aanvraag voor de vierde aanvraagperiode indienen bij UWV. Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste, tweede en derde aanvraagperiode is niet meer mogelijk.