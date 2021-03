Veel werkgevers hebben medewerkers die sinds maart 2020 vanuit huis werken. Arbodiensten waarschuwen voor psychische overbelasting en een grotere kans op verzuim bij thuiswerkers. Misschien heeft u ook klanten die hiermee te maken hebben. Wat kan een ondernemer doen om het risico op verzuim te verlagen? In dit artikel 3 praktische tips.

Tip 1. Preventie vanuit de werkgever

Voor werkgevers is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Hoe gaat het met medewerkers die vanuit huis werken?Zo voelen thuiswerkers zich minder betrokken, doordat ze veel sociale contacten op de werkvloer missen. Vaak maken thuiswerkers ook nog eens overuren. Onzekerheid over hun positie en de impact van corona op de economie spelen hierin mee. Dit zorgt ervoor dat de scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt. Het herkennen en signaleren van psychische overbelasting door thuiswerken is van belang om verzuim te voorkomen.

Tip 2. Psychische overbelasting herkennen

Vaak is psychische overbelasting te herkennen aan afwezigheid, vermoeidheid, verminderd functioneren en het vermijden van taken. Een te hoge of een te lage werkdruk kunnen hiervan de oorzaak zijn. Bij een te hoge werkdruk overzien medewerkers de situatie en de taken niet meer. Juist bij een te lage werkdruk is er een structureel gebrek aan uitdaging waardoor verveling en stress toeslaat. Voor medewerkers is de stap groot om aan te geven dat ze de werkdruk niet aan kunnen. Voor werkgevers is het extra van belang om hierop alert te zijn.

Tip 3. Psychisch verzuim voorkomen

Een werkgever kan een medewerker helpen door duidelijke afspraken te maken en kaders te stellen. Een vast werkritme, structuur en het gescheiden houden van werk en privé zorgen ervoor dat medewerkers niet overbelast raken. Ook is het belangrijk verbinding met medewerkers te houden door helder te communiceren. Aandacht voor psychische overbelasting geeft medewerkers vaak al het gevoel gehoord te worden. Daarnaast is het belangrijk medewerkers de ruimte te geven om zorgen te uiten. En vergeet het uiten van waardering niet, zeker in tijden waarbij sociaal contact niet vanzelfsprekend is. Dit geeft medewerkers het gevoel ertoe te doen waardoor hun motivatie toeneemt.

Meer weten over hoe psychisch verzuim door werkgevers voorkomen kan worden? Op onze site delen we meer kennis, praktische tips en oplossingen op dit gebied.

Bron: Sazas