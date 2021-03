Aanvraagperiode NOW 4 loopt bijna af, definitieve berekening NOW 2 vanaf 15 maart

De definitieve berekening voor de tweede NOW-periode kan vanaf maandag 15 maart worden aangevraagd, meldt het UWV. Dat is een maand eerder dan gepland.

Gebruik NOW 4

Aanvragen voor de vierde periode van de NOW kunnen daarnaast nog iets meer dan één week worden ingediend. Een aanvraag indienen bij UWV kan tot en met zondag 14 maart. Sinds de opening van het loket op 15 februari heeft UWV al ruim 54.000 aanvragen ontvangen, meldt de uitkeringsinstantie. Werkgevers kunnen sinds maandag 15 februari een aanvraag indienen voor de vierde periode NOW. Na één week waren er 34.000 aanvragen binnen. In de tweede week zijn daar ruim 11.000 aanvragen bijgekomen. Afgelopen week waren er zo’n 9.000 nieuwe aanvragen.

Van de ruim 54.000 binnengekomen aanvragen zijn er inmiddels 44.000 toegekend. Aan deze werkgevers, die samen zo’n 681.000 mensen in dienst hebben, is inmiddels de eerste termijn van het voorschot overgemaakt door UWV. In totaal gaat het om een bedrag van 670 miljoen euro. Deze werkgevers ontvangen later nog twee termijnen. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Definitieve berekening NOW 2 vanaf 15 maart

UWV is inmiddels bezig met de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW. Werkgevers kunnen daarvoor sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. Zij hebben daarvoor overigens nog ruim de tijd, tot en met 31 oktober 2021. Daarnaast kunnen werkgevers binnenkort ook de definitieve berekening voor de tweede periode NOW (juni-september 2020) aanvragen. Dat kan vanaf maandag 15 maart, een maand eerder dan gepland.

Zo’n 63.000 werkgevers hebben een voorschot ontvangen voor de tweede periode NOW. ‘Werkgevers hebben ruim de tijd om een aanvraag voor de definitieve berekening in te dienen’, zegt UWV-bestuurder Janet Helder. ‘Dat kan tot en met 5 januari 2022. Dat geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf het beste moment te bepalen en zich ook goed voor te bereiden op de aanvraag en de uitkomst van de definitieve berekening.’

Terugvordering

Helder raadt werkgevers aan gebruik te maken van de simulatietool op www.simulatienow.nl. Daarmee kunnen ze zelf al een inschatting maken van de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien wat de gevolgen zijn van een dalende loonsom en of werkgevers rekening moeten houden met en terugvordering. Helder: ’We realiseren ons heel goed dat een terugvordering voor veel werkgevers in deze tijd zeer ongelegen komt. Met het ministerie is daarom afgesproken dat UWV zeer ruime betalingsregelingen kan treffen met werkgevers. Dan hebben we het over een periode van een jaar of langer, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Ook uitstel van betaling is mogelijk.’