In één oogopslag alle belangrijke NOW-datums op een rij

Het UWV heeft de belangrijkste datums op een rij gezet waarin een aanvraag kan worden gedaan voor een tegemoetkoming of definitieve berekening van de verschillende NOW-rondes.

Eerste aanvraagperiode: meer tijd voor aanvragen definitieve berekening

Aanvragers hebben langer de tijd om een definitieve berekening aan te vragen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020). Het indienen van een aanvraag kan nog tot en met 31 oktober 2021. De termijn is voor iedereen gelijk. Het maakt hierbij dus niet meer uit of er een accountantsverklaring of derdenverklaring moet worden meegestuurd.

Tweede aanvraagperiode: aanvragen definitieve berekening

Heb je een tegemoetkoming ontvangen in de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020)? Vraag dan een definitieve berekening aan. Dit kun je doen vanaf 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022.

Vierde aanvraagperiode: sluiting loket

Je kunt nog tot en met 14 maart 2021 een aanvraag doen voor een tegemoetkoming voor de vierde aanvraagperiode (januari, februari en maart 2021).

Compleet overzicht aanvraagperiodes

Bekijk hier het complete overzicht van de verschillende aanvraagperiodes