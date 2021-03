Terugbetaling NOW kan ook digitaal worden geregeld

Werkgevers die hun NOW-voorschot geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen, kunnen vanaf nu ook digitaal een betalingsregeling aanvragen bij het UWV.

Op dit moment worden de definitieve berekeningen gemaakt voor de eerste en tweede periode NOW. Op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom over de betreffende maanden stelt UWV vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

Ruime regeling

Omdat terugbetalen voor werkgevers nu een probleem kan vormen, is met de overheid afgesproken dat er een ruime betalingsregeling kan worden getroffen, geeft UWV-bestuurder Janet Helder aan. ‘Daar wordt al goed gebruik van gemaakt. Om werkgevers nog meer van dienst te zijn, maken we het nu ook mogelijk om dit zelf direct te regelen via de website. Werkgevers die liever persoonlijk contact hebben of een andere regeling willen afspreken, kunnen nog steeds ook gewoon bellen met UWV.’

Tot en met 36 termijnen

Online kan een betalingsregeling worden getroffen tot en met 36 maandelijkse termijnen. De afspraken worden dan binnen twee weken bevestigd. Werkgevers die denken meer tijd nodig te hebben om terug te betalen of hun betalingsregeling op een later tijdstip willen laten ingaan, kunnen dat aangeven. Dan volgt een telefoongesprek voor een regeling op maat.

Aanvragen voor de definitieve berekening van de eerste periode NOW (maart-mei 2020) kunnen nog tot en met 31 oktober worden ingediend. Sinds 15 maart kan ook de definitieve berekening voor de tweede periode NOW (juni-september 2020) worden aangevraagd. Die termijn loopt tot en met 5 januari 2022.