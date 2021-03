Kortere doorlooptijd bij Accountantskamer, meer maatregelen opgelegd

Het voornemen van voorzitter Sandra Schreuder om de doorlooptijd bij de Accountantskamer te verkorten is geslaagd. De gemiddelde doorlooptijd van een tuchtzaak bij de Accountantskamer was in 2020 211 dagen, een jaar eerder werd gemiddeld nog 285 dagen over een zaak gedaan. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 dat de Accountantskamer heeft gepubliceerd.

Meer maatregelen door PE-zaken

Het aantal opgelegde maatregelen bij de Accountantskamer is vorig jaar behoorlijk toegenomen. In 2019 werd 55 keer een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd. Een jaar later gebeurde dat in 81 gevallen. Die stijging komt vooral voor rekening van zaken die om de PE-verplichting draaiden: 36 PE-zaken werden gegrond

verklaard. De Accountantskamer had het vorig jaar druk door de PE-verplichting, want in nog eens 31 zaken werd de behandeling gestaakt omdat accountants na indiening van de klacht alsnog aantoonden dat ze een cursus hebben gevolgd of in aanmerking kwamen voor dispensatie. Uiteindelijk werd in PE-zaken 23 keer een waarschuwing en boete opgelegd, 12 keer een berisping en een boete en 1 keer alleen een waarschuwing. Als de PE-zaken niet worden meegerekend legde de Accountantskamer vorig jaar minder maatregelen op dan een jaar daarvoor: 45 in 2020, tegen 55 in 2019. Meer cijfers zijn hier te vinden.

Vooruitblik 2021

De pandemie laat zien dat de Accountantskamer een aantal stappen moet zetten, blikt voorzitter Sandra Schreuder vooruit in het jaarverslag. “Verdere digitalisering van ons (werk)proces waardoor met digitale dossiers gewerkt kan worden staat bovenaan onze lijst. We zijn gestart met een pilot waarbij door een aantal partijen processtukken digitaal aan de Accountantskamer worden aangeleverd. Integriteit en veiligheid van het dossier staan daarbij voorop. Ook is het nodig ons (rechtspraak)systeem aan te sluiten op andere overlegplatforms.”

Uitbreiding ledental Accountantskamer, forse stijging klachten verwacht

Schreuder hoopt op een snelle uitbreiding van het ledental van de Accountantskamer, ook vanwege de verwachte forse stijging van het aantal tuchtzaken. “De ervaring leert dat verandering, ook van wetgeving tijd kost, hoewel het in de corona-crisis soms toch snel kon gaan. Wellicht dat die versnelling ook het wetsvoorstel tot uitbreiding van het ledental van de Accountantskamer treft. De corona-crisis zou met de belangrijke inzet van accountants bij controle van de steunmaatregelen, gelet op de financiële belangen, dit jaar wel eens tot een fors aantal nieuwe klachten kunnen leiden.

Werd daar in 2020 over gesproken, inmiddels is een wetsvoorstel tot wijziging van de tuchtrechtelijke maatregelen in de maak1. Dat maakt het mogelijk om aan de betrokken accountant een corrigerende maatregel op te leggen die ziet op ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheden om het vertrouwen in de accountant en de beroepsgroep te herstellen. Het gaat dan om kwaliteitsondersteunende maatregelen waarop de NBA toezicht wil houden. We hopen dat die wijziging in 2021 zijn beslag krijgt.”

Benoemingstermijn

In 2020 is ook de benoemingstermijn van leden van de Accountantskamer geëvalueerd, meldt voorzitter Schreuder. “De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een periode van 6 jaren2. Herbenoeming van leden is mogelijk. Tot nu toe konden leden blijven deelnemen aan de tuchtrechtspraak tot aan het bereiken van het 70e levensjaar. Uit de evaluatie volgt dat leden na hun benoeming eenmalig herbenoemd zouden moeten worden, waardoor ze in beginsel voor een maximale termijn van 12 jaren aan de Accountantskamer zijn verbonden. Dat betekent dat in 2021 een aantal accountants- en rechterlijke leden van het eerste uur, de Accountantskamer is in 2009 opgericht, niet zal worden herbenoemd. Inmiddels is de procedure voor benoeming van hun opvolgers in gang gezet.

Bekijk hier het volledige jaarverslag van de Accountantskamer.