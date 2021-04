Hof: docente die kritisch boek schreef heeft ook recht op billijke vergoeding

Een docent van het ROC Nijmegen die een kritisch boek schreef over de nieuwe onderwijsmethode die de school hanteert heeft behalve een transitievergoeding ook recht op een billijke vergoeding, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld. De kantonrechter wees eerder alleen een transitievergoeding toe. Het hof handhaaft de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond).

Uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2021:3667

Het boek dat de docent schreef bracht veel onrust teweeg bij haar collega’s. Hoewel de namen in het boek zijn gefingeerd zijn de personen gemakkelijk herleidbaar. Naar aanleiding van de ontstane onrust schroste het ROC de docent. Nadat een mediationtraject mislukte vroeg het ROC om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst en wees een transitievergoeding toe.

Verstoorde arbeidsverhouding

Het hof handhaaft de ontbinding en de transitievergoeding. De arbeidsverhouding is duurzaam verstoord en herstel daarvan is niet mogelijk. Dat heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting, die heeft het ROC op geen enkele manier ingeperkt. Maar de docent heeft collega’s diep gekwetst, vooral door de manier waarop ze een deel van haar collega’s in het boek heeft beschreven. De vrouw had zich moeten realiseren dat dat de samenwerking met diverse collega’s zou bemoeilijken, oordeelt het hof. Bovendien heeft ze bedrijfsgevoelige informatie in het boek openbaar gemaakt. Door de manier waarop ze na de publicatie van het boek de aandacht in de (social) media heeft gezocht, heeft de vrouw de arbeidsverhouding verder verstoord.

Billijke vergoeding: ernstig verwijtbaar handelen ROC

Anders dan de kantonrechter vindt het hof dat de docent ook recht heeft op een billijke vergoeding omdat het ROC ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De school heeft na de beroering die na het verschijnen van het boek ontstond te prematuur naar de forse maatregel van schorsing van de docent gegrepen, oordeelt het hof. Deze schorsing is beschadigend voor de docent en stond in feite elke andere oplossing dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de weg. Omdat ook de docent verwijten kunnen worden gemaakt en het te verwachten was dat de arbeidsovereenkomst hoe dan ook zou zijn geëindigd (maar pas op een later moment) komt het hof uit op een billijke vergoeding van € 40.000,- .