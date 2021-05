NautaDutilh na speurwerk accountant verdacht van witwassen, huiszoeking bij Belgisch accountantskantoor

Advocatenkantoor NautaDutilh wordt verdacht van witwassen in het Belgische onderzoek naar gesjoemel bij de failliete modegroep FNG, in Nederland bekend van winkelketen Miss Etam. Bij het Belgische accountant- en advieskantoor Bofidi hebben bovendien huiszoekingen plaatsgevonden, meldt zakenkrant De Tijd.

Accountantsonderzoek

FNG werd augustus vorig jaar failliet verklaard. De betrokken accountant moest de boekhouding van FNG doorspitten en ontdekte dat de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s verdwenen via de rekening-courant van eigenaar FNG Benelux Holding. Volgens een ex-medewerker gebeurde dat in opdracht van oprichter Dieter Penninckx, zonder dat daar documenten aan ten grondslag lagen. De rechter doet onderzoek naar het wegsluizen van in totaal € 110 miljoen bij het failliete modebedrijf. Naast witwassen worden ook constructies onderzocht die zouden zijn opgezet om de omzet van FNG op te kloppen en de aandelenkoers te manipuleren.

NautaDutilh

Tegen NautaDutilh – een van de grotere advocatenkantoren in de Benelux – blijkt nu ook een verdenking te bestaan. NautaDutilh was juridisch adviseur van FNG. Eind vorig jaar is al een huiszoeking uitgevoerd bij het advocatenkantoor. Ook is een advocate van het kantoor in verdenking gesteld. Onderzoek de afgelopen maanden zou aan het licht hebben gebracht dat er daarnaast verdachte transacties zouden hebben plaatsgevonden via de derdenrekening van NautaDutilh.

‘Deze ontwikkeling laat ons toe om als kantoor met de onderzoeksrechter te spreken’, laat NautaDutilh-woordvoerder Dirk Van Gerven weten. ‘NautaDutilh Brussel vertrouwt erop dat het onderzoek zal uitwijzen dat het niet bij strafbare feiten betrokken is geweest. Aangezien het om een gerechtelijk onderzoek gaat, kunnen we hier momenteel geen verdere uitspraken over doen.’

Huiszoekingen bij accountant- en advieskantoor

Volgens informatie van De Tijd hebben ook huiszoekingen plaatsgevonden bij het Belgische accountant- en advieskantoor Bofidi. Een medewerker van Bofidi is in verdenking gesteld voor zowat alle misdrijven die opduiken in het dossier, behalve het misleiden van de beurstoezichthouder FSMA. Bofidi was volgens de krant betrokken bij de oprichting van vennootschappen voor de FNG-top en hun financiers.

Bron: De Tijd