Gerechtelijk onderzoek naar wegsluizen miljoenen bij failliete modegroep

In België doet de rechter onderzoek naar het wegsluizen van € 110 miljoen bij het failliete modebedrijf FNG, in Nederland bekend van winkelketen Miss Etam. Een accountant ontdekte de onregelmatigheden in de boekhouding.

FNG werd begin augustus failliet verklaard. De betrokken accountant moest de boekhouding van FNG doorspitten en ontdekte dat de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s verdwenen via de rekening-courant van eigenaar FNG Benelux Holding. Volgens een ex-medewerker gebeurde dat in opdracht van oprichter Dieter Penninckx, zonder dat daar documenten aan ten grondslag lagen.

Miljoenen kwamen in Nederland terecht

Er is een Nederlandse link: het geld zou uiteindelijk zijn terechtgekomen bij het Nederlands bedrijf FIPH: een investeringsmaatschappij van Rens van de Schoor, die tot 2017 aandeelhouder was in FNG. Hij stortte zich daarna op een doorstart van de modemerken Gaastra en McGregor, maar blies die al snel weer af. Dat kostte hem uiteindelijk ruim acht ton vanwege een schikking met de curator. In 2018 zou zijn afgesproken dat via de rekening-courant van FNG Benelux Holding maximaal € 19 miljoen richting FIPH overgemaakt mocht worden, maar dat maximum werd al snel overschreden. Het geld zou ook voor andere doeleinden zijn gebruikt dan afgesproken.

Beurswaakhond trok aan de bel

Volgens het Antwerpse parket richt het onderzoek zich op het afwenden van middelen uit de respectievelijke ondernemingen, het opzetten van bepaalde frauduleuze constructies en het witwassen van gelden. In juli trok de beurswaakhond FSMA aan de bel bij het Antwerpse OM vanwege marktmanipulatie. Penninckx heeft intussen meer dan een maand vastgezeten; dinsdag kwam hij voorwaardelijk vrij. De FNG-oprichter wordt samen met zijn compagnon Manu Bracke verdacht van valsheid in geschrifte, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met de beursautoriteit FSMA. Later is ook witwassen aan de lijst toegevoegd.

Bron: De Tijd