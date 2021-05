NOW-loket vijfde periode tot nu toe uitzonderlijk rustig

Het UWV heeft na één week ruim 12.000 aanvragen binnen van werkgevers voor de vijfde periode van de NOW, meldt de uitvoeringsorganisatie. Daarmee is het de rustigste eerste week van alle NOW-periodes. De eerste 957 werkgevers hebben inmiddels een voorschot ontvangen, in totaal een bedrag van 28 miljoen euro.

Werkgevers kunnen sinds donderdag 6 mei een aanvraag indienen voor de vijfde NOW-periode. Het aantal aanvragen in de eerste week is veel lager dan tijdens de vierde aanvraagperiode, die midden in de lockdown viel. Toen was de eerste week goed voor 34.000 aanvragen. De tweede en derde periode NOW kwamen uit op respectievelijk 17.000 en 21.000 aanvragen in de eerste week. De drukste eerste week was die van de eerste periode NOW, met 79.000 aanvragen.

NOW 5

Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in de vijfde NOW-aanvraagperiode in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. De maximale tegemoetkoming is 85 procent bij volledig omzetverlies. Ook de overige voorwaarden zijn gelijk aan de vierde periode NOW. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Werkgevers hebben dit keer wel langer de tijd om een aanvraag in te dienen dan in de vorige periode. Ze kunnen dat doen tot en met de laatste dag van de NOW-periode, woensdag 30 juni.

Advies: gebruik rekenhulpen om situatie in te schatten

Het is belangrijk dat werkgevers een goede inschatting van hun situatie maken. Het UWV raadt hen daarom aan gebruik te maken van de speciaal ontwikkelde online rekenhulpen. Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. Met de simulatietool op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien dat een dalende loonsom of een lager omzetverlies dan ingeschat, kunnen leiden tot een terugvordering.

