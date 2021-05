Teller NOW 5 nu op ruim 19.000 aanvragen, vooral uit horeca

Bij het UWV zijn in iets meer dan twee weken tijd ruim 19.000 aanvragen ingediend voor de vijfde NOW-periode, meldt de uitvoeringsorganisatie vrijdag. Van die aanvragen zijn er inmiddels bijna 13.000 goedgekeurd. Veruit de meeste toegekende aanvragen komen uit de sector horeca en catering.

Werkgevers kunnen sinds donderdag 6 mei een aanvraag indienen voor de vijfde periode NOW. Tot nu toe is het in deze periode rustiger dan in voorgaande periodes. Werkgevers hebben nog tot en met woensdag 30 juni de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Inmiddels 294 miljoen euro uitgekeerd

De 13.000 werkgevers van wie de aanvraag al is toegekend hebben samen zo’n 275.000 mensen in dienst. Aan deze werkgevers is inmiddels de eerste termmijn van het berekende voorschot overgemaakt, in totaal 294 miljoen euro. Deze werkgevers ontvangen later nog twee termijnen. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Meeste aanvragen uit horeca

Van de tot nu toe toegekende aanvragen komen er 5.737 uit de sector horeca en catering, samen goed voor een eerste voorschot van 76 miljoen euro. Daarna volgen de sectoren overige commerciële dienstverlening (1965 aanvragen, € 28 miljoen) en detailhandel (1318 aanvragen, € 18 miljoen).

In de vijfde periode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. De maximale tegemoetkoming bedraagt 85 procent bij volledig omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Bron: UWV