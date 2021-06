Man veroordeeld voor witwassen geld gewurgde boekhouder

Een 30-jarige Leeuwarder is wegens witwassen veroordeeld tot een celstraf van dertig dagen, waarvan twintig voorwaardelijk. Op de dag dat boekhouder Hans Boschma uit het Friesche Heeg werd gewurgd stortte hij nog €17.000 op de rekening van de man. Als afhandeling van de erfenis van de vader van de Leeuwarder, leek het. In werkelijkheid perste de voormalige schoonvader van de nu veroordeelde Leeuwarder de boekhouder voor diens dood af, meldt de Leeuwarder Courant. Justitie vond dat de man redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat het bedrag van een misdrijf afkomstig was.

Boekhouder

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legde in september vorig jaar een gevangenisstraf van 16 jaar op wegens gekwalificeerde doodslag aan de voormalige schoonvader van de Leeuwarder, een 55-jarige man uit Joure. De man bracht op 6 februari 2018 de 56-jarige boekhouder Hans Boschma uit het Friese Heeg om het leven door hem te wurgen met een strop, nadat hij hem eerst in zijn eigen woning met geweld had afgeperst. Op die manier probeerde de man het te laten lijken alsof het om zelfdoding ging. Boschma was eigenaar van administratiekantoor Habo in Heeg.

17.000 euro als afhandeling erfenis

Naar nu blijkt heeft de veroordeelde man er dus voor gezorgd dat er €17.000 op de rekening van zijn toenmalige schoonzoon werd gestort. Een beetje vreemd vond de schoonzoon dat wel, verklaarde hij aan de rechtbank. Het zou om een nabetaling gaan omdat de erfenis van de vader van de Leeuwarder niet goed zou zijn afgehandeld, mailde de boekhouder. Het geld moest hij volgens de zogenaamde mail van de boekhouder delen met zijn schoonvader. Naar nu blijkt zat de wegens doodslag veroordeelde schoonvader echter zelf achter de mail. “Ik heb er verder niet over nagedacht”, zei de Leeuwarder tegen de rechter. “Destijds stond ik best onder financiële druk en heb naïef gehandeld. Ik dacht: het zal wel van mij zijn.” Hij gebruikte het geld om schulden af te lossen.

Witwassen

De advocaat van de Leeuwarder betoogde nog dat er geen sprake was van witwassen, aangezien haar client geen moeite had gedaan om de transactie te verhullen. Volgens de rechter doet dat voor een veroordeling wegens witwassen echter niet ter zake. “Als het gaat om een misdrijf van een ander is het voldoende dat u het geld hebt gehad, gebruikt en overgedragen.”

Bron: LC