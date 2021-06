UWV: een op drie werkgevers onwetend over aanvragen definitieve berekening NOW

Ruim een derde van de werkgevers die een voorschot hebben ontvangen voor de eerste aanvraagperiode van de NOW is zich er niet van bewust dat ze zelf de definitieve berekening moeten aanvragen, bericht het UWV. Dat start een extra informatiecampagne.

Het uitkeringsinstituut heeft onderzoek gedaan. In de eerste aanvraagperiode NOW (van maart tot en met mei 2020) ontvingen ruim 139.000 werkgevers een voorschot gebaseerd op de loonsom van januari 2020 of november 2019 en een geschat omzetverlies. Sinds 7 oktober 2020 kunnen werkgevers de definitieve berekening aanvragen. Dat kan nog tot en met 31 oktober.

Zes op tien hebben nog geen aanvraag ingediend

Tot nu toe hebben zo’n 55.000 werkgevers een aanvraag ingediend: ruim 84.000 (60%) dus nog niet. ‘UWV heeft laten onderzoeken wat daarvoor de belangrijkste redenen zijn. Van de werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, geeft 44% aan nog bezig te zijn met het verzamelen van documenten of te wachten op de derden- of accountantsverklaring. Zo’n 15% zegt bewust te wachten, maar 37% van de werkgevers onderneemt geen actie, omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn dat ze zélf de definitieve berekening moeten aanvragen. Daar maken we ons zorgen over. Want werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico dat ze straks in de problemen komen. Geen aanvraag betekent dat je het hele voorschot moet terugbetalen. Dat willen we voorkomen.’

Extra campagne

UWV start daarom een extra communicatiecampagne. ‘Vanaf de start van de NOW hebben we ongelooflijk ons best gedaan om werkgevers langs allerlei kanalen te informeren. Toch hebben we blijkbaar nog niet iedereen bereikt. Dat betekent dat we een extra inspanning moeten leveren’, aldus bestuurder Janet Helder. ‘Zeker voor werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, is het zaak dat ze daar nu al mee aan de slag gaan, want de drukte bij boekhouders en accountants is groot, dus dat kan even duren. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zélf in actie moeten komen en wat ze moeten doen.’

Alle werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend worden voor 1 augustus rechtstreeks benaderd; daarnaast worden (sociale) media en advertenties ingeschakeld. Er komen ook stappenplannen en instructievideo’s op de speciale NOW-website van UWV.