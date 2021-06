Werkgevers willen dat fiscale regeling opvolging familiebedrijf op de schop gaat

De fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is van groot belang voor het voortbestaan van familiebedrijven, maar moet dringend verbeterd worden. Dat vinden werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Familiebedrijven Beraad. De organisaties hebben onlangs aan voormalig informateur Mariëtte Hamer gevraagd om de BOR op te nemen in de besprekingen over een nieuw kabinet. De continuïteit van familiebedrijven komt zonder goedwerkende BOR in gevaar, stellen VNO-NCW en het Familiebedrijven Beraad, wat ten koste gaat van toekomstige groei en werkgelegenheid.

Familiebezit moet tellen in BOR

De meeste omliggende landen hebben een dergelijke regeling maar die zijn veel gunstiger, stellen de organisaties. Uit KPMG-onderzoek zou blijken dat Nederland het op een na slechtste systeem heeft. Bovendien is de BOR behoorlijk complex en werkt de regeling niet goed voor oude familiebedrijven waarbij het aandelenbezit door vererving versnipperd is. Veel van deze oude familiebedrijven kunnen door deze weeffout geen gebruik maken van de BOR. VNO-NCW en het Familiebedrijven Beraad stellen voor om aan te sluiten bij de Europese benadering. Die gaat niet enkel uit van het persoonlijk aandelenbezit, maar van het percentage aandelen dat in bezit is van de familie als geheel.

Strikte voortzettingseisen

Een ander probleem zijn de strikte voortzettingseisen die een onderneming tot 5 jaar vast zet, stellen VNO-NCW en het Familiebedrijven Beraad. Binnen de BOR mag je 5 jaar lang geen bedrijfsonderdelen afstoten om bijvoorbeeld andere onderdelen toe te voegen en zo je bedrijfsvoering aan te passen. De huidige regeling maakt ondernemingen na overdracht daardoor veel minder wendbaar. Ook in de uitvoering kan er veel worden verbeterd. De interpretatie van regels leidt tot langdurige discussies met de Belastingdienst. Deze voortdurende onzekerheid heeft zijn weerslag op de onderneming. Ondernemers willen vooraf meer duidelijkheid over de reële waarde van familiebedrijven en de vraag wat behoort tot het ondernemingsvermogen.

Onbelemmerde voortzetting familiebedrijf

VNO-NCW en het Familiebedrijven Beraad adviseren tot slot onbedoelde situaties waar mogelijk uit te sluiten via een scherpere afbakening. Op deze manier doet de BOR waarvoor hij is bedoeld: onbelemmerde voortzetting van ondernemingen met behoud van de belastingclaim voor de toekomst.

Brief aan informateur Hamer