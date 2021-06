RvC Flynth wilde mogelijk bestuursvoorzitter Hidding ontslaan, Flynth ontkent

De statutenwijziging waarover bij accountantskantoor Flynth een uit de hand gelopen conflict tussen de Raad van Commisarissen (RvC) en de aandeelhouder is ontstaan zou zijn ingegeven door het voornemen van de commissarissen om de huidige bestuursvoorzitter Bas Hidding te ontslaan. Dat melden verschillende anonieme bronnen met kennis van de situatie aan het FD. Ook Accountancy Vanmorgen vernam dit uit een anonieme bron met kennis van de situatie.

Het voornemen van de commissarissen om bestuurder Hidding te ontslaan zou de reden zijn waarom de aandeelhouder (de Stichting Beheer Flynth) de macht van de toezichthouders wilde inperken en zo het mogelijke ontslag blokkeren.

Flynth ontkent

Een woordvoerder van Flynth noemt die lezing tegenover Accountancy Vanmorgen onjuist. Het accountantskantoor gaat in een nieuwe verklaring nader in op de vraag waar het conflict (volgens Flynth) in de kern om draait: “Het conflict is ontstaan tussen de RvC en het Bestuur van de Stichting Beheer Flynth (de aandeelhouder) over het wijzigen van de statuten van de Stichting. De bron van het conflict was een verschil van inzicht over de governance van Flynth tussen het Stichtingsbestuur (de aandeelhouder van Flynth) en de RvC van Flynth. Daarbij wil ik benadrukken dat niet is besloten tot het ontslag van de voorzitter van de Raad van Bestuur en hebben het Stichtingsbestuur en de OR beide hun steun aan de voltallige Raad van Bestuur uitgesproken.

De kern van de bezwaren van de RvC tegen de statutenwijziging van de Stichting zag op de positie van de RvC bij belangrijke besluitvorming, onderdeel hiervan was dat de voorzitter van de RvC in het verleden ook zitting had in het bestuur van de Stichting. Het conflict is in de loop van de maanden steeds verder geëscaleerd en heeft geleid tot structureel verstoorde verhoudingen. De RvB werd helaas meegezogen in dit conflict.”

Bestuurscrisis

Accountancy Vanmorgen onthulde eerder deze week dat er een bestuurscrisis bij Flynth is ontstaan, waardoor de voltallige Raad van Commisarissen dit voorjaar is vertrokken. Dat leidde ook tot een leegloop bij een interne kwaliteitscommissie.

Foto: RvB-voorzitter Bas Hidding