Bestuurscrisis Flynth zorgt ook voor leegloop bij interne kwaliteitscommissie

Het conflict rondom een statutenwijziging bij accountantskantoor Flynth heeft er ook voor gezorgd dat de Commissie Kwaliteit en Maatschappelijk Belang (CKMB), die toezicht houdt op de kwaliteit van de dienstverlening, is ontmanteld. Naast de commissarissen hadden daarin twee externe leden zitting, maar die zijn vertrokken.

Een van de leden van de CKMB was sinds begin februari hoogleraar Leen Paape, voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Institute. Zijn lidmaatschap is beperkt gebleven tot twee maanden: eind maart stapte ook hij op. ‘Ik had al snel door dat er gedoe was en daar wilde ik niet bij zitten’, zegt Paape. Hij voelt zich niet geroepen om inhoudelijk in te gaan op de kwestie. Hij weet niet of er bij Flynth op dit moment nog invulling wordt gegeven aan de taken van de commissie. Ook het andere externe lid van de CKMB Gerrit Coenen is vertrokken, al had dat ermee te maken dat zijn termijn ten einde liep. Coenen wil evenmin een inhoudelijke reactie geven.

Toezien op onafhankelijke rol

De commissie – die dus ook uit twee commissarissen bestaat, van wie Ton Thomassen de rol van voorzitter vervulde – rapporteert aan de raad van commissarissen en heeft als taak het waarborgen en bevorderen van de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, het bewaken en bevorderen dat medewerkers voldoen aan de kernwaarden en de basisbeginselen van Flynth, toezicht houden op het onafhankelijk kunnen optreden van de (mede)beleidsbepalers en in het bijzonder de Compliance Officer en toezicht houden op de borging van het publiek belang. ‘Ook ziet het college toe op de onafhankelijke rol van de voorzitter van de RvB (Bas Hidding), die ook het prioriteitsaandeel heeft’, aldus het transparantieverslag over 2019.

Commissarissen vertrokken

Bij Flynth speelt een conflict tussen het stichtingsbestuur en de raad van commissarissen rondom een statutenwijziging die de zeggenschap over de samenstelling van het bestuur neerlegt bij de aandeelhouder. De complete raad van commissarissen is in maart vertrokken. Na een uitspraak van de Ondernemingskamer in Amsterdam zijn vorige maand Jos Nijhuis en Herman Hazewinkel aangesteld om orde op zaken te stellen.

