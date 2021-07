Accountants vrezen controle NOW1 niet op tijd te halen

Op 31 oktober moeten bedrijven die meer dan een ton loonsubsidie kregen in de eerste NOW-ronde een accountantsverklaring kunnen overleggen. Maar van de 139 controles die PWC moet doen zijn er pas 30 klaar, zo waarschuwt het accountantskantoor.

Deadline niet haalbaar

Hierover schrijft het Financieele Dagblad. Het controleprotocol is haastig opgesteld en daardoor zo complex, stellen grote accountantskantoren, dat de deadline van 31 oktober niet gehaald dreigt te worden. Tientallen bedrijven riskeren hiermee voor tonnen aan loonsubsidie te moeten terugbetalen, ook als die terecht ontvangen is. Volgens het FD dreigt een financiële strop.

Te hoog

Volgens PwC heeft het pas 30 van de 139 controles bij grote bedrijven gedaan. De PWC-klanten kregen samen voor 170 mln euro aan noodsteun. Ook andere kantoren vrezen volgens het FD de deadline van 31 oktober in lang niet alle gevallen te halen, omdat ze vastlopen in de ‘complexiteit’ van het controleprotocol. Tijdens de eerste ronde loonsteun (NOW1) vroegen van maart tot en mei 2020 bijna 140.000 bedrijven subsidie aan. Met de loonsubsidie was een bedrag van €8 mrd gemoeid. De staatssteun is als voorschot uitgekeerd: bedrijven moeten achteraf aantonen hoe hoog hun omzetverlies was om definitief in aanmerking te komen voor NOW1. Ambtenaren van het ministerie van Financiën berekenden al dat veruit de meeste ondernemers hun omzetverlies te hoog hebben ingeschat.

Fraudepreventie

‘We zitten met onze handen in het haar’, zegt accountant Rick ter Braak van PwC in de krant. Zijn klanten willen zekerheid, maar hij kan hun dat in veel gevallen niet geven. Daarvoor zijn de controles te complex gebleken. ‘Elk antwoord dat we krijgen, leidt weer tot nieuwe vragen. Dat komt door het controleprotocol’, zegt Ter Braak. De complexiteit wordt met name veroorzaakt doordat het protocol gericht is op het voorkomen van fraude. Dit maakt de verklaring tijdrovend. De uren die hiervoor nodig zijn, zijn er vaak niet omdat ook de reguliere werkzaamheden veel aandacht vragen. Daar komt bij dat veel bedrijven niet weten welke informatie zij moeten aanleveren opdat de accountant de rechtmatigheid van de loonsubsidie kan controleren.

Ministerie werkt aan oplossing

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt inmiddels in gesprek te zijn met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). ‘We hebben de NBA ook gevraagd om in beeld te brengen hoe groot het probleem is. Mede daarmee werken we aan oplossingen’, meldt een woordvoerder. De NBA laat weten dat de gesprekken in ‘een prettige sfeer’ verlopen, maar meldt ook dat er nog geen oplossing is. Ook kan de beroepsorganisatie nog niet precies zeggen hoe groot de problemen zijn, maar duidelijk is dat de moeilijkheden in de hele accountancysector spelen, bevestigt een zegsvrouw.

Tijd begint te dringen

Deloitte kan geen cijfers overleggen, maar zegt ook dat de tijd begint te dringen. ‘Het is een ontzettend complexe regeling. Wij lopen tegen allerlei dilemma’s aan waarbij steeds de vraag is hoe we de regeling moeten uitleggen’, zegt Rob Bergmans, hoofd van de controlepraktijk van Deloitte. Accountants kunnen daarvoor wel aankloppen bij de NBA en het ministerie, zegt Bergmans. ‘Maar als je kijkt op de website van de NBA, dan zie je dat er nog veel vragen openstaan.’

Het Financieele Dagblad bericht ook dat zo’n 70% van de bedrijven die coronasteun hebben gekregen om loon door te betalen, € 4,2 miljard te veel hebben ontvangen. Reden is dat veel ondernemers hun omzetverliezen te hoog hadden ingeschat. Ondernemers zaten gemiddeld 32%-punten te hoog met het geschatte verlies voor de periode maart-mei 2020. Voor de periode juni-september 2020 kwamen minder aanvragen binnen. Maar ook toen schatte 79% van de aanvragers hun omzetverlies te hoog in. Verder is bij veel ondernemers niet bekend dat zij zelf moeten verzoeken om een definitieve vaststelling van de NOW. Zonder die definitieve vaststelling hebben ze geen recht op coronasteun. Daardoor lopen zij het risico alles te moeten terugbetalen.

Onderzoek ministerie

Volgens onderzoekers van Financiën moeten ondernemers ruim een derde aan verstrekte voorschotten NOW 1 en NOW 2 terugbetalen. Het zou gaan om 51.000 van de 70.000 bedrijven die NOW hebben aangevraagd. Veel ondernemers hebben de achteraf ten onrechte ontvangen NOW reeds terugbetaald. Ondernemers voor wie terugbetalen problematisch is, kunnen een betalingsregeling treffen. Bij deze betalingsregeling is de ondernemer geen rente verschuldigd. Standaard moet in drie jaar de ten onrechte ontvangen NOW zijn terugbetaald, maar in voorkomende gevallen mag dat worden opgerekt naar vijf jaar.

Bron: FD