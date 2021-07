Flinke nederlaag voor Deloitte: accountant Steinhoff drie maanden doorgehaald

De voormalige Deloitte-accountant die de cijfers van het in een boekhoudschandaal verwikkeld geraakte meubelconcern Steinhoff controleerde heeft zijn werk niet goed gedaan, oordeelt de Accountantskamer. Een vervelende uitspraak voor Deloitte, dat flink onder vuur kwam te liggen door de Steinhoff-kwestie. De tuchtzaak was aangespannen door de AFM en levert de RA die kort voor het schandaal een goedkeurende verklaring aan de cijfers gaf nu een doorhaling van drie maanden op. De toezichthouder laat vrijdag in een reactie weten tevreden te zijn over de uitspraak.

Uitspraak: 20-1814 RA

De Deloitte-accountant gaf Steinhoff over het boekjaar 2015-2016 een goedkeurende verklaring mee. Maar in de loop van 2017 ontstond een boekhoudschandaal bij Steinhoff, waar uiteindelijk voor 6,5 miljard euro bleek te zijn gefraudeerd. Het management van het Zuid-Afrikaanse meubelconcern kwam daarom op 13 december 2017 tot de conclusie dat de jaarrekening van 2016 niet langer voldeed. Daarop trok Deloitte de toestemming om gebruik te maken van de controleverklaring van het kantoor in. De publicatie van de jaarrekening over 2016-2017 werd uitgesteld.

‘Op essentiële onderdelen tekortgeschoten’

Bij de Accountantskamer betoogde de AFM dat de controlerend accountant van Deloitte bij de controle van de cijfers van meubelconcern Steinhoff niet zozeer het slachtoffer was van fraude en misleiding ‘waartegen geen controle was opgewassen’, zoals zijn advocaat aanvoerde, maar vooral zelf zijn controlewerk beter uit had moeten voeren. De Accountantskamer is dat met de toezichthouder eens en is niet mals in haar oordeel. De klacht wordt op alle onderdelen gegrond verklaard en de tuchtrechter oordeelt dat de RA ‘op essentiële onderdelen is tekortgeschoten bij het uitvoeren van de groepscontrole. Betrokkene heeft nagelaten om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen. Ook is hij als groepsaccountant onvoldoende professioneel kritisch geweest bij het beoordelen van werkzaamheden en bevindingen van de accountant van een groepsonderdeel.’

Doorhaling

De Accountantskamer legt de accountant een doorhaling van drie maanden op. Daarbij wordt onder meer overwogen dat de in het verkeer gebrachte controleverklaring een deugdelijke grondslag mist. De RA heeft dan ook gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Dit klemt volgens de Accountantskamer te meer omdat Steinhoff een beursgenoteerde onderneming was met vele aandeelhouders, obligatiehouders, andere schuldeisers en werknemers. Dit gegeven bracht voor de accountant een bijzondere verantwoordelijkheid mee. Dat hij, naar hij heeft verklaard, in het kader van de controle van de jaarrekening 2017 van Steinhoff een belangrijke rol heeft gespeeld bij het aan het licht brengen van de fraude doet wat de Accountantskamer betreft niet af aan de tekortkomingen bij de controle van de jaarrekening 2016 en leidt dan ook niet tot oplegging van een lagere maatregel.

