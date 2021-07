Cijfers NOW 5 op een rij: forse daling ten opzichte van NOW 4

UWV heeft voor de vijfde periode van de NOW in totaal bijna 45.000 aanvragen toegekend aan werkgevers die samen zo’n 837 duizend mensen in dienst hebben. Inmiddels heeft UWV 1,4 miljard euro aan voorschotten overgemaakt. De meeste toekenningen gaan naar de sectoren horeca en catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde UWV-factsheet met informatie over de toegekende aanvragen. Werkgevers konden een aanvraag indienen van 6 mei tot en met 30 juni 2021.

Totale voorschotbedrag komt uit op circa 2 miljard euro

De vijfde periode NOW was goed voor 45.933 aanvragen. Daarvan zijn er 1.440 afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De 44.493 werkgevers van wie de aanvraag is toegekend, hebben inmiddels allemaal de eerste termijn van het voorschot ontvangen, aan een deel is inmiddels ook de tweede en derde termijn overgemaakt. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. In totaal verwacht UWV zo’n 2 miljard euro aan voorschotten over te maken voor de vijfde periode NOW. Daarvan is nu dus zo’n 1,4 miljard euro uitgekeerd. Het gemiddeld opgegeven verwachte omzetverlies is 51,7 procent.

Eerdere NOW-periodes

Ter vergelijking: voor de eerste periode NOW werden 139.500 aanvragen toegekend en keerde UWV 7,9 miljard euro aan voorschotten uit. Bij de tweede periode NOW ging het om ruim 63.500 toekenningen en een totaal voorschotbedrag van 4,3 miljard euro. De derde periode NOW was goed voor 77.000 toekenningen en een voorschotbedrag van 2,8 miljard euro. In de vierde periode werden 74.000 aanvragen toegekend en keerde UWV 3,2 miljard euro aan voorschotten uit.

De cijfers per sector, regio en bedrijfsgrootte

De factsheet die UWV vandaag publiceert geeft inzicht in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente voor de vijfde periode NOW. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (14.674), overige commerciële dienstverlening (7.422) en detailhandel (5.388);

Het voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (eerste termijn € 149 miljoen), gevolgd door overige commerciële dienstverlening (eerste termijn € 108 miljoen) en vervoer en logistiek (eerste termijn € 98 miljoen);

Veruit de meeste toekenningen, 27.530 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 292 toegekende aanvragen;

Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (6.610), gevolgd door Rijnmond (3.467) en Midden-Utrecht (2.394).

Klik hier voor de volledige factsheet

Bron: UWV