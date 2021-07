Steunregeling eendaagse evenementen verlengd

De voorgenomen Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), die bedoeld is voor organisatoren van evenementen en activiteiten die door de overheid verboden zijn, wordt voor eendaagse evenementen verlengd tot 3 september. Het kabinet rekent op € 40 miljoen aan extra kosten.

Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (Economische zaken) schrijven dat aan de Tweede Kamer. De ATE is bedoeld voor organisatoren die niet tot de doelgroep van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 (de garantieregeling) behoren. Aanvankelijk zou de aanvullende regeling gelden tot en met 13 augustus, maar dat is nu met ruim drie weken verlengd. ‘Organisatoren van evenementen die zijn voorzien kort na 13 augustus, zijn afhankelijk van het politieke besluit op uiterlijk 13 augustus over de periode daarna, waardoor het risico voor hen moeilijk in te schatten is’, licht staatssecretaris Keijzer toe. ‘Daarmee bestaat een ongewenste prikkel om voorlopig geen kosten te maken en de voorbereidingen te staken. Het kabinet wil helpen voorkomen dat organisatoren de voorbereidingen van reeds voorziene evenementen en activiteiten (onnodig) stopzetten vanwege het risico om gemaakte kosten zelf te moeten dragen.’ Tussen 13 augustus en 4 september geldt vooralsnog geen verbod voor eendaagse evenementen. Meerdaagse evenementen mogen tot 1 september niet worden georganiseerd, maar daarvoor geldt de al bestaande garantieregeling.

Wel rekening houden met wisselend beeld

De ATE vergoedt aantoonbaar gemaakte en juridisch verplichte kosten wanneer alsnog wordt besloten tot het verbieden van eendaagse evenementen. ‘De ATE is bedoeld om organisatoren van evenementen tegemoet te komen die geraakt zijn door het verbod van 9 juli. Om het risico op oneigenlijk gebruik te verkleinen gaat het hierbij enkel om evenementen waarvan de organisator, bijvoorbeeld via een vergunningsaanvraag, aan kan tonen dat het evenement al vóór 9 juli op de planning stond.’ Maar: het kabinet verwacht wel dat evenementenorganisatoren bij de opzet van hun evenement rekening houden met ‘een mogelijk wisselend epidemiologisch beeld’. ‘Bijvoorbeeld door kosten waar mogelijk beperkt te houden en verplichtingen niet vroeger dan nodig aan te gaan.’

Kosten: 40 miljoen extra

De regeling wordt nog nader uitgewerkt, maar dat gaat nog wel even duren. De VNG inventariseert om welke en hoeveel evenementen het nu eigenlijk gaat en de Europese Commissie moet nog goedkeuring geven. Publicatie van de definitieve ATE zal dan ook pas eind dit jaar plaatsvinden, aldus de bewindslieden. ‘De geraamde kosten van de ATE stijgen door de in deze brief aangekondigde verlenging naar verwachting van € 80 miljoen naar € 120 miljoen.’

Tijdelijke garantieregeling

De garantieregeling is er primair op gericht dat de organisator van een evenement zijn toeleveranciers kan betalen voor zover hij daartoe privaatrechtelijk verplicht

is, zoals bij een (schriftelijk) contract, lichten de staatssecretarissen nog toe. ‘Waar het de annulering van evenementen als gevolg van het op 9 juli aangekondigde verbod betreft, dekt de garantieregeling kosten die zijn gemaakt tot het moment van de persconferentie op 9 juli. Voor de meerdaagse evenementen met overnachting die per 26 juli verboden zijn tot 1 september, dekt de garantieregeling de kosten tot en met 26 juli. Bij een eventueel nieuw verbod, dekt de regeling kosten gemaakt tot het

moment dat het verbod bekend wordt.’

Restitutie ticketgelden niet vanuit subsidie

De garantieregeling is niet bedoeld voor het betalen van vaste lasten of overige kosten van de organisator en zijn toeleveranciers die niet rechtstreeks gerelateerd

zijn aan het desbetreffende evenement en de subsidie kan ook niet worden gebruikt voor restitutie van ticketgelden. ‘Het beoogde indirecte gevolg van deze regeling is wel dat de organisator in staat zal zijn de ticketgelden te restitueren, doordat de kosten van organisatie van het evenement uit de subsidie betaald kunnen worden.’

Aan de TVL wordt door de aangescherpte coronamaatregelen van 9 juli geen extra voorraadvergoeding toegevoegd. ‘Ten eerste kan de horeca, afgezien van de discotheken en nachtclubs, ook na de persconferentie van 9 juli, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen, open blijven. De nachthoreca kent relatief weinig bederfelijke

voorraden, waardoor het kabinet een aanvullende voorraadvergoeding niet noodzakelijk acht. Daarnaast zijn eendaagse evenementen met vaste zitplekken op anderhalve

meter voor alle bezoekers, nog steeds toegestaan. Ook de voorwaarden voor bruiloften zijn na 9 juli niet veranderd.’ Bruiloften zijn bovendien niet af te bakenen met een eenduidige SBI-code.