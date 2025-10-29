Veel animo voor revival van Tuacc na reünie 

De aankondiging op Linkedin van een reünie oogstte veel bijval en nostalgische reacties. Initiatiefnemers Fou-Khan Tsang (aaff) en Robert van Geenhuizen (De Vliegwiel Marketing Company) ontvingen afgelopen donderdag zo’n 80 vakgenoten waarvan ongeveer 48 respondenten actief deelnam aan de enquête die werd gebruikt om de stemming te peilen. Tuacc (voluit TweetUp Accountants) werd in 2010 opgericht als antwoord op de hectiek in de nasleep van schandalen en de technologische doorbraak van SaaS. Kan het in 2014 gedoofde vuur weer aangewakkerd worden? Dit keer op de agenda: de toekomst van de accountancy in een tijd van consolidatie, krapte, AI en duurzaamheid.

“Waar is de voorzitter van de NBA?”

“Toen we met Tuacc begonnen, waren we boos”, vertelt Tsang vanaf het podium. “En eerlijk gezegd ben ik dat nu weer. We verliezen jonge mensen en ondertussen blijft het stil. Te stil.” Tsang richt zijn boosheid daarbij ook op de voorzitter van de NBA, Kris Douma: “Waar is nou de voorzitter van de NBA? Waarom heeft die hier niks over gezegd? Nyenrode Business Universiteit, de universiteit van de accountant zou je toch kunnen zeggen, heeft als enige niet een statement ondertekend dat gezegd heeft: dit gaat echt de verkeerde kant op.”

AI prioriteit, zorgen over CSRD-plannen en digitale geletterdheid

Veel aandacht gaat uit naar de – even stormachtige – opkomst van AI. Uit een peiling onder alle aanwezigen bleek dat met 30,3% ook de grootste prioriteit. Uit de zaal klinkt bijval én zorg: ‘jonge accountants gebruiken AI vooral als Google, zonder kritisch te leren denken of de achterliggende logica te begrijpen’. Minstens zo fel was Tsang over de plannen van de EU rondom de CSRD-rapportage: “We hadden ongeveer 6000 bedrijven die een duurzaamheidsrapportage maken. Als de laatste plannen van de EU doorgaan, dan blijven er dadelijk maar 4000 bedrijven over.” Tsang uitte ook zijn zorgen over ‘de digitale geletterdheid van de gemiddelde accountant’: “Is die in staat om met dat gereedschap om te gaan? Die technologie gaat zo razend snel. Het is haast niet bij te houden.”

“Een revival heeft een duidelijke, gedeelde richting nodig om niet slechts een sociale club te worden.”

Veel zorgen dus, maar de vraag is: wil of kan Tuacc een van de voorlopers zijn om verandering te brengen? Tegen het einde van de avond werd nog wel een idee geopperd voor een ‘duizend dagen reis’ met 7 sprints van 14 dagen om daadwerkelijk een grote verandering in gang te zetten. Tsang zelf laat het voorlopig nog in het midden: “Het hoeft niet, het mag wel.” Voor nu is de reünie volgens Tsang vooral gericht op bij elkaar komen en terugkijken, “maar”, benadrukt hij: “Als er energie is in de groep, kunnen we natuurlijk kijken: moeten we niet op een aantal punten een vervolg geven?”

Revival-energie aanwezig

De energie is er in ieder geval wel. Een peiling in de zaal laat een positief geluid zien ten aanzien van een revival. Een meerderheid van 72,9% lijkt wel wat te voelen voor een revival. En opvallend: meer dan 90% is bereid te betalen voor een lidmaatschap. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat 62,2% vindt dat ‘de waarde moet kloppen’.

De deelnemers kregen ook vier mogelijke functies van Tuacc voorgelegd (leren, verbinden, onderzoeken en doen) en hoe belangrijk ze deze functies achten, mocht het tot een daadwerkelijk vervolg komen. Alle functies worden in zekere zin als belangrijk gezien, maar de echte vraag is of het belangrijk genoeg wordt gevonden. “De sector heeft altijd een kloof tussen praten en doen gekend”, zegt een van de aanwezigen. “Een revival heeft een duidelijke, gedeelde richting nodig om niet slechts een sociale club te worden.”

De gedeelde zorgen, de voorwaarden en ideeën voor de nodige verandering, de vorm van een eventueel vervolg; er bleek veel overeenstemming over meerdere onderwerpen. Of de pizza’s en bitterballen naderhand het vuurtje verder aanwakkerden? Dat zal uiteraard nog moeten blijken, maar de vonk was voor velen in ieder geval zichtbaar en voelbaar. Wordt mogelijk vervolgd dus.