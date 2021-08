Eerste twee weken NOW 6 leveren 8.600 aanvragen op

In twee weken tijd zijn bij het UWV zo’n 8.600 aanvragen ingediend voor de zesde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat is veruit het laagste aantal tot nu toe.

Van de ingediende aanvragen zijn er inmiddels bijna 5.700 toegekend. De werkgevers van wie de aanvraag al is toegekend, hebben samen zo’n 109.000 mensen in dienst. Aan hen is inmiddels de eerste termijn van het berekende voorschot overgemaakt, in totaal € 106 miljoen. De werkgevers ontvangen later nog twee termijnen, overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Minder dan de helft

De zesde NOW-periode loopt sinds maandag 26 juli; het aantal aanvragen tot nu toe is veel lager dan in eerdere periodes. Zelfs NOW 5, de rustigste periode tot nu toe, leverde na twee weken met 19.000 aanvragen nog ruim het dubbele op. In die aanvraagperiode, die 30 juni afliep, kwam het totaal uiteindelijk uit op 46.000 aanvragen.

Werkgevers hebben nog tot en met 30 september de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Maximaal 80 procent omzetverlies opgeven

In de zesde aanvraagperiode NOW kunnen werkgevers die minimaal 20 procent omzetverlies lijden in drie maanden, andermaal een tegemoetkoming krijgen van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden juli tot en met september 2021. Nieuw is dat werkgevers nu maximaal 80 procent omzetverlies kunnen opgeven. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald en bestaat uit 80 procent van de berekende tegemoetkoming.