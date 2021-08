INTERNATIONAAL | Hoe Crowe klanten ook in het Mandarijn helpt

Aansluiting bij een internationaal netwerk van accountantskantoren levert voordelen op, maar daar moet je wel in investeren. Voor Hugo Everaerd van Crowe Foederer is het een kwestie van commitment. ‘Wij zorgen ervoor dat Chinese klanten in Nederland ook goed bediend worden.’

Everaerd werkt al sinds 2009 voor Crowe Foederer en is sinds 2016 lid van de raad van bestuur. Als fiscaal partner is hij ook verantwoordelijk voor de internationale dienstverlening. In 2014 sloot het bedrijf zich aan bij het internationale Crowe-netwerk. ‘Crowe is nog niet zo bekend in Nederland’, zegt hij. ‘We zijn wereldwijd een top-10-speler en hebben 40.000 professionals in meer dan 140 landen. Dat was voor ons een reden om over te stappen. We waren het jaar ervoor benaderd door Crowe en met name de grotere omvang, meer dynamiek en intensievere kwaliteitsgedreven samenwerking waren kenmerken die ons aanspraken.’

Onder de noemer ‘Internationaal’ belicht Accountancy Vanmorgen accountantskantoren die zijn aangesloten bij internationale netwerken. Wat levert dat eigenlijk op? En wat kost het? Lees ook het verhaal van Marco Vermin (Alfa) over de aansluiting bij DFK

Behoefte aan intensievere samenwerking

Foederer, zoals het kantoor oorspronkelijk heette, was eerst aangesloten bij het DFK-netwerk. Het was niet zozeer ontevredenheid over de resultaten die maakten dat voor Crowe werd gekozen, legt Everaerd uit. ‘Wij hadden wel behoefte aan intensievere samenwerking en een gezamenlijke branding. Bij een netwerk als DFK zijn de leden meer losstaande kantoren. Bij Crowe komen we regelmatig bij elkaar om kennis te delen en te werken aan gezamenlijke tools waarmee we klanten kunnen bedienen, zodat we internationaal dezelfde benadering hebben.’

Zelfde uitstraling

Binnen het netwerk wordt die benadering gewaarborgd door ervoor te zorgen dat de expertise in alle landen op elkaar aansluit. ‘Wij hebben bijvoorbeeld een groot kantoor in China en willen dat Chinese klanten in Nederland ook goed bediend worden. Dan helpt het als je professionals in huis hebt die Mandarijn spreken. De intensiteit van samenwerken, zorgen dat de propositie in elk land aansluit en in elk land dezelfde uitstraling bieden, dat sprak ons aan.’

Niet overal kun je leveren op google-snelheid. Daar moet je alert op zijn

Klein genoeg om elkaar te kennen

Dat neemt niet weg dat regionale verschillen er altijd zullen zijn, benadrukt Everaerd. ‘We hebben de kwaliteit in alle landen wel op orde, maar cultuurverschillen zullen er blijven. Niet overal kun je leveren op google-snelheid. Werk je internationaal, dan moet je alert zijn op die verschillen. Wat helpt is dat we wereldwijd de kwaliteit op orde hebben, maar dat we klein genoeg zijn om elkaar te kennen. En dat zorgt er weer voor dat je net een stap extra voor elkaar zet. Het is persoonlijker dan bij heel grote kantoren. Als ik aan een land denk, zie ik onmiddellijk het Crowe-gezicht dat daarbij hoort en de contactgegevens staan in mijn telefoon. Dat zorgt voor snelheid in advisering.’

Vooral voor de Nederlandse klanten

Kern van de samenwerking is commitment, zegt Everaerd. ‘We gaan niet zitten wachten tot er vanuit het buitenland werk in de mailbox binnenkomt. Wij willen vooral onze Nederlandse klanten goed van dienst kunnen zijn. Ben je hier succesvol, dan zit je immers al snel over de grens. Het is heel Nederlands om internationaal actief te zijn. We willen dus goed wegwijs zijn in ons netwerk. We staan een actief lidmaatschap voor. Mijn collega hier op de gang is wereldwijd verantwoordelijk voor de btw-commissie. Ik ben verantwoordelijk voor corporate tax. We hebben ook afvaardigingen in de corporate finance-groep en de HR-groep, zodat we kennis delen, elkaar kennen en het netwerk versterken. Dus aansluiting kost vooral commitment: dan haal je er het meeste uit. Het zorgt ervoor dat ik een klant die op drie continenten gaat reorganiseren enkele dagen later al kan vertellen hoe dat uitpakt. Dat levert enorm veel credits op bij klanten.’

Hoeveel tijd ben je kwijt? Everaerd is binnen het netwerk vooral tijd kwijt aan events waar hij collega’s ontmoet en overlegt. ‘Van alle collega’s ben ik daar het meest mee bezig en daar ben ik op jaarbasis zo’n vijf weken aan kwijt. Daarnaast spreek je tussendoor collega’s over specifieke casussen en daarna praat je nog door over hoe het gaat en of er andere initiatieven zijn. Dat zit in de reguliere werkflow. Je bouwt een gezamenlijke klantenportefeuille op en dan spreek je elkaar regelmatig.’

Eigen identiteit blijft

Het Crowe-netwerk speelt maar een bescheiden aantal klanten toe, geeft Everaerd aan. ‘Maar dat vinden we niet erg. Het is veel belangrijker dat we onze Nederlandse klanten over de grens kunnen bedienen. En het lidmaatschap is ook echt ons merk geworden: het staat op de gevel en op LinkedIn. We hebben niet het gevoel dat we daarmee onze eigen identiteit prijsgeven en voor onze kleinere klanten is het geen probleem. Voor talent dat we willen aantrekken, is het lidmaatschap van Crowe juist weer een extra reden om bij ons te komen werken. We willen de momenten waarop kennis wordt gedeeld ook niet alleen voorbehouden aan de partners, maar juist ook de junioren erbij betrekken.’

We krijgen eens in de drie jaar een review. Dat is prettig, want dan weten we dat ook bij onze collega’s in het buitenland de kwaliteit op orde is

Geen targets

Bij Crowe worden geen targets gehanteerd in termen van aantal toegespeelde klanten. ‘Je wordt wel geacht bij te dragen aan de ontwikkeling van het netwerk en probeert de kansen voor collega’s in het buitenland te verzilveren. Maar we hebben geen concrete targets. Betrokkenheid en gedrevenheid zijn wel vereisten.’ En kwaliteit: voordat een kantoor bij Crowe wordt toegelaten, komt er een afvaardiging langs om het bedrijf door te nemen. ‘Dat is een vertegenwoordiger van de netwerkorganisatie en een professional van een van de lokale leden. Zij doen een review voordat je groen licht krijgt. Dat wordt een keer in de drie jaar herhaald. Dat vinden wij prettig, want we willen ook bij onze collega’s in het buitenland zeker weten dat de kwaliteit op orde is.’

De geldelijke bijdrage aan het netwerk is ‘niet weinig’, zegt Everaerd. ‘Maar waar het hem veel meer in zit, is het commitment dat je met elkaar aangaat en je in het netwerk begeeft. Dat is de echte investering. Wil je dat er een organisatie staat die kwaliteit bewaakt, die zich met internationale tooling bezighoudt en een consistent merkbeleid voert, dan moet je mee-investeren. En wij merken in de praktijk dat aansluiting bij Crowe enorm helpt. Ik zou niet weten hoe ik mijn klanten zonder zo’n netwerk zou kunnen bedienen.’