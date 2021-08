Subsidie voor elektrische auto’s is op

Wie dit jaar nog een elektrische auto aanschaft, hoeft niet meer op subsidie te rekenen. Zowel voor nieuwe als voor gebruikte EV’s is het budget voor 2021 al volledig opgebruikt.

De Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) is bedoeld voor particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische auto kopen of leasen. Dit jaar was voor nieuwe elektrische personenauto’s € 14,4 miljoen beschikbaar; dat potje was op 7 juni al leeg. Voor gebruikte elektrische personenauto’s is het jaarbudget € 13,5 miljoen. Die grens is inmiddels ook bereikt, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ‘Er is voor meer auto’s subsidie aangevraagd dan dat er geld is. We nemen nieuwe aanvragen nog wel in behandeling op volgorde van binnenkomst. De kans dat deze aanvragers subsidie krijgen is klein. Dat kan alleen als er voldoende subsidiegeld vrijkomt uit bijvoorbeeld afgewezen of ingetrokken aanvragen.’

Aanvragen kan dus wel, maar de kans op honorering is minimaal. ‘Als het budget echt op is, melden we dit . Ook krijgen alle aanvragers die hebben ingediend daarvan bericht. Pas vanaf dat moment wijzen we aanvragen af.’

Budget 2022 verhoogd

Pas vanaf 3 januari 2022 kan er weer subsidie worden aangevraagd. Volgend jaar is voor zowel nieuwe als gebruikte auto’s € 18,3 miljoen beschikbaar. Het subsidiebedrag voor een nieuwe auto is € 3.700 (dat was dit jaar nog € 4.000) en voor een gebruikte auto € 2.000. ‘Dit geldt alleen voor auto’s met een koop- of leaseovereenkomst die is afgesloten op of na 1 januari 2022. Ook mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2022 op uw naam staan.’ Voorwaarde voor subsidie is dat het gaat om een 100% elektrische personenauto met een actieradius van minimaal 120 kilometer en een catalogusprijs tussen € 12.000 en € 45.000. De auto mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.