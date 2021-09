Na EY ook advocaat door tuchtrechter bestraft voor DNB-rapport

De onderbouwing van een boetebesluit van DNB levert na EY ook advocatenkantoor HVG Law een tuchtrechtelijke maatregel op, meldt het FD. DNB heeft de boete van oorspronkelijk € 5 miljoen inmiddels in drie stappen gereduceerd tot nog geen € 17.000.

In 2017 kreeg vermogensbeheerder GSFS Asset Management van oud-bankier Frank Vogel een boete van € 5 miljoen opgelegd. Via een gelieerd pensioenfonds zou de vermogensbeheerder een onwettig voordeel van € 4,9 miljoen hebben behaald. De Pensioenwet was overtreden door de aankoop van aandelen te financieren met andere middelen dan ingelegde premies. Maar van die boete is inmiddels weinig meer overgebleven. Een jaar later is de boete, na bezwaar, gematigd tot een kleine € 3 miljoen omdat het behaalde voordeel bij nader inzien lager bleek. Vervolgens is – weer een jaar later – ambtshalve de boete nog eens stevig verlaagd naar € 37.500: DNB concludeerde aan de hand van nieuwe gegevens dat het niet langer aannemelijk was dat het door GSFS behaalde voordeel hoger was dan € 2 miljoen en daarmee mocht de boete niet langer gebaseerd worden op het met de overtreding behaalde voordeel. Begin dit jaar bond de toezichthouder voor de derde maal in: er bleef nog € 16.667 over. Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) loopt bovendien nog een beroepsprocedure.

EY-briefpapier

Daarnaast lopen EY en HVG Law tuchtrechtelijk klappen op. Zij hebben een rapport opgesteld nadat GSFS bezwaar had gemaakt omdat de boeteberekening niet zou deugen. In 2019 kwam de Accountantskamer echter tot het oordeel dat het rapport misleidend was omdat uit het rapport niet duidelijk is op te maken dat de opsteller geen accountant is en dat het rapport niet volgens de voor accountants geldende regels is opgemaakt. Lelieveld was tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem waaronder deze overige opdrachten worden uitgevoerd.

De advocatentegenhanger Hof van Discipline komt nu tot hetzelfde oordeel. Het rapport is gepubliceerd op EY-briefpapier, wat suggereert dat een accountant van EY het rapport heeft uitgebracht. Maar de berekeningen in het rapport zijn gemaakt door een advocaat van HVG Law en door een wiskundige. Dat komt niet terug in het rapport. ‘Daarmee heeft verweerster een misverstand laten ontstaan over – onder meer – haar hoedanigheid hetgeen in strijd is met de betamelijkheidsnorm’, aldus de advocatentuchtrechter. Die noemt het rapport ‘op onderdelen onzorgvuldig, suggestief, tendentieus en misleidend’.

Nauwe samenwerking

In de aanbiedingsbrief bij het rapport worden voorbehouden gemaakt ten aanzien van het rapport, maar die brief is door DNB geheim gehouden. Dat werkte in het nadeel van GSFS. ‘Van verweerster had mogen worden verwacht dat zij deze onvolledige en mogelijke misleidende informatieverstrekking had voorkomen’, vindt het hof. EY en HVG Law werken al jaren nauw samen, schrijft het dagblad: ‘Over en weer spelen zij elkaar de bal toe. Maar in dit geval ging het dus mis.’ Rob Lelieveld, die als voormalig baas van de controlepraktijk van EY tegen de waarschuwing aanliep bij de Accountantskamer, heeft nog hoger beroep lopen tegen de uitspraak. EY kan mogelijk een schadeclaim tegemoetzien van GSFS.

Bron: FD / DNB