Zesde ronde NOW tot nu toe veruit rustigste periode

De horeca en cateringsector heeft het grootste aandeel in de toegekende aanvragen voor de zesde periode van de NOW, op de voet gevolgd door de sector overige commerciële dienstverlening. Het grootste voorschotbedrag gaat naar de sector vervoer en logistiek. Dat blijkt uit cijfers van het UWV over de eerste bijna 14.000 toegekende aanvragen. In totaal heeft de uitkeringsinstantie inmiddels zo’n 356 miljoen euro uitgekeerd aan deze werkgevers.

Verwacht omzetverlies gemiddeld vijftig procent

In totaal zijn er tot nu toe ruim 18.000 aanvragen voor de zesde periode NOW binnengekomen. Daarmee is deze periode veruit de rustigste sinds de start van de NOW. De voorlopige cijfers van het UWV zijn gebaseerd op de 14.456 verwerkte aanvragen tot en met woensdag 8 september. Daarvan zijn er 13.815 goedgekeurd. Deze werkgevers, met in totaal zo’n 217.000 werknemers, hebben allemaal de eerste termijn van hun voorschot ontvangen, aan een deel is inmiddels ook de tweede termijn overgemaakt, in totaal dus 356 miljoen euro. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 50 procent.

NOW 6

Werkgevers kunnen sinds 26 juli een aanvraag indienen voor de zesde periode NOW en kunnen dat nog doen tot en met 30 september. Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd dat de NOW-regeling daarna beëindigd wordt. In de zesde aanvraagperiode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming van de loonkosten voor de maanden juli tot en met september 2021. Nieuw ten opzichte van voorgaande aanvraagperiodes is dat werkgevers maximaal 80 procent omzetverlies kunnen opgeven bij hun aanvraag. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald en bestaat uit 80 procent van de berekende tegemoetkoming.

Klik hier (pdf) voor het volledige UWV-overzicht met cijfers per sector, regio en bedrijfsgrootte.