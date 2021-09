Grote ontvangers NOW verwachten geen extra ontslagen na aflopen steun

Bedrijven die begin dit jaar de meeste loonsteun ontvingen via de NOW-regeling verwachten niet dat er extra ontslagen nodig zijn op het moment dat de steun afloopt. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat vooral de reisbranche teleurgesteld is over het stopzetten van NOW-steun en nog voorzichtig is over het perspectief. Veel andere bedrijven die begin dit jaar nog veel loonsteun ontvingen zien herstel.

Op 1 oktober komt er een einde aan het pakket met steunmaatregelen. ‘De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag’, motiveerde het demissionaire kabinet eind vorige maand de beslissing. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten.

Reisbranche

Met name de reisbranche betreurt die beslissing. Grootste ontvanger KLM geeft aan dat normaal opereren nog steeds onmogelijk is door de voortdurende reisbeperkingen en dat er daardoor nog altijd aanzienlijk omzetverlies wordt geleden. Nieuwe ontslagrondes, naast de reorganisatie die vorig jaar bekend werd gemaakt, verwacht het bedrijf echter niet. Ook bij Schiphol komt geen nieuwe reorganisatieronde als de steun stopt, laat de luchthaven weten.

TUI Nederland is ‘zeer teleurgesteld’ dat de loonsteun stopt. De reisorganisatie verwacht dat er daardoor klappen gaan vallen in de reisbranche, bij bijvoorbeeld reisbureaus gespecialiseerd in verre reizen. Een woordvoerder laat weten dat TUI momenteel nog steeds minder dan 50 procent van de normale omzet haalt, maar dat het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar is als de steun stopt.

Optimisme

Luchtvaartmaatschappij Transavia is optimistischer. Het bedrijf ziet elke maand een opgaande lijn in de boekingen. Ook de Efteling en Holland Casino hebben er vertrouwen in dat ze zelfstandig verder kunnen, mede omdat de coronamaatregelen stapsgewijs worden versoepeld. Groothandel Sligro en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) maken inmiddels zelfs al helemaal geen gebruik meer van de loonsteun.

