Stichting Sywert van Lienden schrapte belofte onafhankelijke audit, PwC en EY ontkennen betrokkenheid

De omstreden non-profitstichting Hulptroepen Alliantie van Sywert van Lienden en Bernd Damme heeft toezeggingen over financiële transparantie en verantwoording de afgelopen maanden van de eigen site gewist. De stichting schermde bovendien met een onafhankelijke audit, maar de door de stichting genoemde accountantskantoren PwC en EY ontkennen dat daar ooit afspraken over zijn gemaakt. Dat meldt de Volkskrant.

De krant onthulde half mei dat CDA’er en mediabekendheid Van Lienden en zijn twee zakenpartners niet alleen belangeloos mondkapjes hebben geleverd via hun non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie, zoals eerder steeds was voorgespiegeld, maar daar via een BV ook wel degelijk aan verdienden. De drie streken bij elkaar ruim 28 miljoen euro op, terwijl aan andere betrokkenen steeds was voorgespiegeld dat alles op non-profitbasis gebeurde.

Onafhankelijke audit

Tot eind mei van dit jaar konden bezoekers van de site van de Hulptroepen Alliantie nog lezen dat er ‘een audit van een onafhankelijke accountant in het kader van transparantie’ zou komen. Die toezegging blijkt nu na de onthullingen geruisloos te zijn geschrapt. De charitatieve stichting heeft bovendien op meer plekken verwijzingen naar het afleggen van financiële verantwoording verwijderd.

PwC en EY

In interne stukken die de Volkskrant heeft ingezien is vorig jaar ook gemeld dat er onafhankelijk toezicht zou komen door een gerenommeerde accountant. Daarbij werden PwC en EY genoemd, maar beide accountantskantoren geven aan nooit afspraken te hebben gemaakt over zo’n audit. Ook tweets van Van Lienden waarin hij verwees naar onafhankelijk toezicht door accountants blijken inmiddels te zijn verwijderd.

Bron: Volkskrant