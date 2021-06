Forensisch accountant moet duidelijkheid geven over omstreden mondkapjesdeal Van Lienden

Een forensisch accountant doet momenteel onderzoek naar twee overeenkomsten over de inkoop van mondkapjes, waaronder die met Relief Goods Alliance BV van mediafiguur en CDA’er Sywert van Lienden. Dat schrijft minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer. Daarnaast vraagt Van Ark een externe onafhankelijke partij met forensische-, inkoop-, fiscale- en data-expertise om een breder en aanvullend onderzoek te doen. ‘De onderste steen moet boven’, schrijft de minister over de omstreden deals.

Deal Van Lienden

De Volkskrant onthulde half mei dat Van Lienden en zijn twee zakenpartners niet alleen belangeloos mondkapjes hebben geleverd via hun non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie, zoals eerder steeds was voorgespiegeld, maar daar via een BV ook wel degelijk aan verdienden. Follow The Money kwam er daarna achter dat de winst voor Van Lienden 9 miljoen was en zijn twee compagnons nog eens 10 miljoen overhielden. Nog altijd is echter niet duidelijk hoe Van Lienden aan zijn winstgevende overeenkomst is gekomen. De koop werd destijds sterk afgeraden door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), dat verantwoordelijk was voor inkoop van beschermingsmiddelen.

Minister Van Ark: onderzoeken

Minister Van Ark schrijft nu aan de Kamer: ‘De ophef die over deze overeenkomst is ontstaan, begrijp ik volkomen. Net als uw Kamer vind ik het van groot belang dat er volledige openheid komt over de gang van zaken. Kort gezegd: de onderste steen moet boven.’

In de brief gaat de minister nader in op de acties die worden ondernomen:

‘Allereerst ontvangt u van mij de resultaten van een onafhankelijk onderzoek door een forensisch accountant dat al loopt naar twee overeenkomsten, waaronder die met RGA. Het onderzoek naar de overeenkomst met RGA is bijna afgerond. Zoals toegezegd stuur ik u deze resultaten zodra ik die heb ontvangen. Ik verwacht dat dit op korte termijn zal zijn.

Daarnaast vraag ik een externe onafhankelijke partij met forensische-, inkoop-, fiscale- en data-expertise om een breder en aanvullend onderzoek te doen. Het onderzoek richt zich op zowel de overeenkomst met RGA als op de inkoop van PBM tijdens de coronacrisis, welke keuzes daarin zijn gemaakt en waarom.

Ik vind het belangrijk dat medewerkers van VWS en andere direct betrokken partijen hun signalen van mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van PBM bij de onderzoekers kunnen melden. Ik geef de onderzoekers daarom als onderdeel van de opdracht mee om hiervoor een loket te creëren. Alle informatie kan immers helpen om tot een volledig beeld te komen. Daarnaast kan informatie die, nu of in de toekomst, (door bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek) aan het licht komt, in het onderzoek worden meegenomen.

Om bij dit onderzoek recht te doen aan de eisen van zowel snelheid als zorgvuldigheid, vraag ik de onderzoekers om in twee fasen te werken:

De eerste fase betreft de casus en de bovengenoemde onderzoeksresultaten over RGA. Ik vind het belangrijk dat uw Kamer over deze casus zo snel mogelijk volledig geïnformeerd wordt. Dit heeft dan ook de eerste prioriteit. Ik zal de onderzoekers vragen of zij dit deel van het onderzoek voor het zomerreces kunnen opleveren.

Vervolgens zal het onderzoek zich richten op de bredere kwestie van de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis en ieders rol en verantwoordelijkheid daarin. Dit tweede deel van het onderzoek zal mogelijk meer tijd in beslag nemen.’

Kamerbrief over extern onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen