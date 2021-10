Krapte op arbeidsmarkt leidt volgend jaar niet tot salarisverhogingen

9 op de 10 werkgevers maakt zich vanwege de arbeidsmarktkrapte zorgen over het behoud van talent, maar het merendeel van de werkgevers verwacht desondanks geen salarisverhoging te kunnen bieden aan huidige werknemers (91%). Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentbureau Robert Half.

Wel extra secundaire arbeidsvoorwaarden

19% van de bevraagde managers beschouwt lage lonen en het niet kunnen aanbieden van salarisverhogingen als de grootste uitdaging voor het behouden van talent, al verwacht 17% wel hogere bonussen te kunnen uitkeren. 34% van de werkgevers geeft aan dat ze extra secundaire arbeidsvoorwaarden zullen aanbieden voor het aantrekken van talent. De meest geboden extra’s zijn nog steeds de PC of laptop (88%) en bijna drie kwart biedt inmiddels ook de vrijheid van thuiswerken aan. Het aanbieden van thuiswerken heeft voor de helft van de werkgevers een positieve impact op het aantrekken van talent en 25% zet deze flexibiliteit in om burn-outs tegen te gaan.

Belang van soft skills

Robert Half concludeert verder onder meer dat bedrijven bij het werven van nieuw talent op zoek zijn naar kandidaten die over soft skills beschikken. Deze lijken echter schaars te zijn, want meer dan een kwart van de werkgevers merkt dat de meeste kandidaten hier nog niet over beschikken. Om in de toekomst succesvol te blijven, wordt onder andere het aanpassingsvermogen van werknemers, ook wel AQ genoemd, steeds belangrijker. Daarnaast zijn andere soft skills zoals plannings- en organisatorische vaardigheden, creatief denken en veerkracht juist nu belangrijker dan ooit door de digitalisering en thuiswerken.

Bedrijfscultuur

In het onderzoek wordt ook het belang van de bedrijfscultuur belicht. Zo blijkt dat een meerderheid van de bedrijven moeite heeft om hun bedrijfscultuur in stand te houden, onder andere als gevolg van het aanhoudende werken op afstand. Ze zetten daarom in op het verbeteren van communicatie en samenwerking binnen het team, het investeren in het welzijn van werknemers en het delen van de bedrijfswaarden en -normen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Dit vergroot de kans om talent te behouden, aangezien 1 op 10 werkgevers aangeeft dat een mismatch tussen de persoonlijke en bedrijfswaarden de belangrijkste reden is voor vrijwillig vertrek van werknemers.

Bron: Robert Half