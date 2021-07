Nieuwe commissarissen Flynth reageren: we gaan statuten evalueren

Hoewel beiden juist net gewijzigd zijn na een interne machtsstrijd, gaan zowel de aandeelhouder als Flynth binnenkort hun statuten opnieuw tegen het licht houden. Dat laten commissarissen Jos Nijhuis en Herman Hazewinkel aan Accountancy Vanmorgen weten. Nijhuis en Hazewinkel reageren daarmee op een oproep om toe te lichten hoe zij aankijken tegen de inperking van de rol van de RvC bij Flynth, mede in het licht van recente ontwikkelingen die juist gericht zijn op versterking van de governance bij accountantskantoren. Minister Hoekstra deed onlangs nog voorstellen in die richting in het in consultatie gebrachte voorstel voor de Wet toekomst accountancysector.

door Misha Hofland

Accountancy Vanmorgen onthulde onlangs dat er zich bij Flynth de afgelopen tijd een flinke interne machtsstrijd afspeelde tussen de Raad van Commissarissen aan de ene kant en de Raad van Bestuur en de aandeelhouder (de Stichting Beheer Flynth) aan de andere kant. De ondernemingsraad koos de kant van de aandeelhouder en de RvB. Daarbij speelden de statutenwijzigingen een belangrijke rol. Als gevolg daarvan kreeg de Raad van Commissarissen minder zeggenschap. Nadat de voltallige RvC vertrok naar aanleiding van het conflict moest Flynth bij de Ondernemingskamer gaan vragen om nieuwe commissarissen aan te stellen. Dat werden voormalig Schiphol-bestuurder Jos Nijhuis en voormalig VolkerWessels- CEO Herman Hazewinkel. De twee richten zich nu op het aanstellen van een nieuwe Raad van Commisarissen bij de Flynth Holding.

Verklaring commissarissen

In een verklaring laten Nijhuis en Hazewinkel nu weten:

‘Flynth ondersteunt het initiatief van minister Hoekstra en benadrukt dat Flynth al jaren een RvC heeft ingericht. Daarnaast heeft Flynth in tegenstelling tot de meeste accountantsorganisaties geen partnerstructuur. Aandeelhouder van Flynth is de Stichting Flynth Beheer, een onafhankelijke Stichting die het maatschappelijk belang van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan (MKB) ondernemers als belangrijke doelstelling heeft.

Op de agenda van het overleg tussen RvC, RvB en aandeelhouder staat de evaluatie van de statuten van Stichting Flynth Beheer en van Flynth Holding waarbij best practice beginselen van corporate governance uitgangspunt zijn. Hierin worden ook de initiatieven van de minister betrokken.

Door het vertrek van de RvC eind maart dit jaar wordt door de twee tijdelijk aangestelde commissarissen in de komende maanden een volledig nieuwe RvC gevormd. De nieuwe RvC leden hebben de gebruikelijke toezichts- , advies- en de werkgeversrol jegens de RvB. In de selectie van de nieuw te benoemen commissarissen zullen voor de toezichtsrol de voorwaarden zoals door de minister voorgesteld worden meegewogen.

Tijdens de consultatieperiode van het wetsvoorstel zal Flynth, zoals gebruikelijk bij voorgestelde wijzigingen in wet-en regelgeving, haar visie en suggesties delen en actief bijdragen aan het debat om de kwaliteit van de wettelijke controles maar ook van de niet-wettelijke controles en aan assurance verwante opdrachten duurzaam te verbeteren.’

Vragen over verklaring

Accountancy Vanmorgen vroeg de commissarissen naar aanleiding van hun statement waarom de statuten van de Stichting Beheer Flynth (SFB) en de holding nu worden geëvalueerd, terwijl die juist net allebei zijn gewijzigd. Daarnaast is om opheldering gevraagd over wat wordt bedoeld met ‘de gebruikelijke toezichts- , advies- en de werkgeversrol jegens de RvB’ en het meewegen van de voorwaarden die door de minister worden voorgesteld. Nijhuis en Hazewinkel lijken daarmee te hinten op het terugdraaien van de statutenwijziging die een grote rol speelde in het conflict bij Flynth.

Hazewinkel en Nijhuis gaan op die vragen echter slechts summier in: ‘Het evalueren van de totale corporate governance (incl recente wijzigingen statuten) staat op de agenda van SBF bestuur, RvC en RvB.’ En: ‘Wij hechten er waarde aan te melden dat de RvC haar volledige en volwaardige rol als toezichthouder kan vervullen op dit moment.’

Flynth heeft overigens tot op heden ook nog geen jaarrekening over 2020 gedeponeerd. Commissaris Nijhuis laat Accountancy Vanmorgen weten dat het de bedoeling is om dat zo spoedig mogelijk alsnog te doen.

