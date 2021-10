ABN Amro explodeert tarieven voor klanten met witwasrisico’s

ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan hoogriscicoklanten. Om te beginnen zijn dit coffee shops.

Elf keer meer

Coffeeshops die bij ABN Amro bankieren, gaan elf keer zoveel betalen voor hun zakelijke rekening. Dat is het gevolg van het besluit van ABN om als eerste Nederlandse bank kosten van fraudeonderzoek naar een bedrijfssector door te rekenen. De fraudebestrijdingsafdelingen vormen een groeiende kostenpost. Waar andere banken die bestrijden door lastige klanten uit te sluiten, kiest ABN ervoor ze de rekening te presenteren. Circa 250 coffeeshops die al klant zijn, betalen vanaf 1 januari geen tientje meer, maar 110 euro per maand.

Niet zien aankomen

De bank maakt het beleid donderdag bekend, maar had de winkeliers al eerder per brief ingelicht, zegt Simone van Breda, voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten, in de Volkskrant. Haar organisatie vertegenwoordigt zo’n honderd coffeeshops. Ze zegt de mededeling van ABN Amro niet te hebben zien aankomen. Van Breda toont begrip voor de bank, maar wil graag in gesprek. ‘We willen weten waar het dan precies wringt in het onderzoek naar coffeeshops.’

Andere sectoren

De kwestie speelt al jaren. Banken geven miljarden uit aan klant- en transactieonderzoek, zien de complexiteit ervan toenemen en weten dat elk foutje zwaar wordt bestraft door de toezichthouder. Ondertussen betalen rekeninghouders al jaren hetzelfde bedrag, ongeacht de risico’s die zij nemen. ABN Amro neemt met het beprijzen van witwasrisico’s een gedurfde stap die door andere banken met veel interesse wordt gevolgd. ‘Coffeeshops zijn een heel uitgesproken risico’, zegt de woordvoerder van ABN Amro in een toelichting tegen het Financieele Dagblad. Ingrepen in andere sectoren zijn ‘op het moment’ niet aan de orde, laat hij weten. Toch is het lijstje van mogelijke kandidaten niet moeilijk te maken. Denk aan de seksindustrie, beleggingen in cryptomunten, autohandel en andere sectoren waar veel cash in omgaat.

Bron: FD/Volkskrant