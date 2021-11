Website gericht op fraude met WKR offline gehaald door FIOD en Belastingdienst

Door ingrijpen van de FIOD, Belastingdienst en het OM is een website offline gehaald waarop een 31-jarige Veenendaler frauduleuze constructies met de aankoop van fietsen via de werkkostenregeling (WKR) aanbood.

De FIOD voerde op vrijdag 29 oktober een zogenoemd ‘knock & talk-gesprek’ met de Veenendaler om te voorkomen dat er strafbare feiten zouden worden gepleegd, meldt de fiscale opsporingsdienst. De man bood op internet een dienst aan waarmee werknemers via een voorgewende aankoop van een fiets een onbelaste vergoeding via de WKR konden ontvangen. Dit hield in dat op papier een fiets werd gekocht die direct werd teruggeleverd. Van feitelijke (terug)levering van de fiets was echter geen sprake. De website is kort na het live gaan door ingrijpen van de FIOD, Belastingdienst en het OM offline gehaald.

Website

Een fiets kan via de WKR onder voorwaarden onbelast vergoed worden. De werknemer dient doorgaans ten behoeve van de regeling de aankoopfactuur van de desbetreffende fiets te overleggen aan de werkgever. Op de website werd uitgelegd hoe met het product een belastingvoordeel behaald kon worden. Ten behoeve van de papieren aankoop en teruglevering van de fiets ontving de werknemer een factuur en een creditfactuur. Met de factuur kon de werknemer dan de onbelaste vergoeding claimen bij de werkgever. Via zijn website zou de man betaald worden voor dit product.