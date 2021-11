Wat verdient een registeraccountant?

De Telegraaf buigt zich in haar salarisrubriek over het salaris van registeraccountants. Wat verdienen RA’s gemiddeld, minimaal en maximaal?

Registeraccountants zijn schaars op de arbeidsmarkt, wordt onder verwijzing naar recent onderzoek van vacaturesite Indeed geconcludeerd. Aan het salaris ligt het echter niet dat er te weinig RA’s zijn. De krant zocht uit dat een beginnende registeraccountant ongeveer €3500 bruto per maand ontvangt. Gemiddeld wordt er in de beroepsgroep een maandsalaris van ongeveer €6000 opgestreken. Bij de grote accountantskantoren wordt zoals bekend het meeste verdient. Bij een Big Four-kantoor verdient een partner maandelijks zo €18.500, met uitschieters voor goed presterende partners tot liefst €40.000. Ook worden accountants vaak verleid met een leaseauto van de zaak, een dertiende maand of een eindejaarsuitkering.

Hoge werkdruk

De hoge werkdruk onder RA’s wordt als belangrijke reden genoemd voor de schaarste die er niettemin is op de arbeidsmarkt. Ook imagoschade voor de sector door boekhoudschandalen en het pittige opleidingstraject worden genoemd als factoren die een rol spelen bij het feit dat er vaak toch voor andere beroepen wordt gekozen.

Bron: Telegraaf