‘Verplicht bedrijven salarisdata openbaar te maken’

Tussen het loon van mannen en dat van vrouwen gaapt nog altijd een kloof, signaleert het CBS. Nederlandse bedrijven moeten daarom verplicht openheid van zaken geven over de salarissen die ze betalen, vindt bijna de helft van de HR-professionals.

HR-ondersteuner XpertHR deed een onderzoek onder 351 personeelsfunctionarissen. Van hen vindt 47% dat Nederlandse bedrijven verplicht hun salarisdata moeten publiceren. Zo’n plicht is er al in het Verenigd Koninkrijk. ‘Hiermee willen de professionals onder andere de loonkloof bespreekbaar maken binnen hun bedrijf, want maar liefst 95% gelooft dat gelijke beloningen een vanzelfsprekend onderdeel van het organisatiebeleid moeten zijn.’

Loonkloof soms niet bekend

Van de HR-professionals vindt 85% de discussie over de loonkloof nog steeds terecht, maar slechts 36% geeft aan dat zijn of haar bedrijf actief aandacht besteedt aan het gelijk belonen van mannen en vrouwen. ‘Dit kan te maken hebben met het feit dat veel bedrijven het idee hebben dat er bij hen geen loonkloof bestaat. Meer dan de helft van de HR-professionals (57%) geeft aan dat zij niet op de hoogte zijn van ongelijke beloningen binnen hun bedrijf. De professionals horen hun collega’s onderling er ook niet veel over praten: een kwart (24%) geeft aan een gesprek over de loonkloof te hebben opgevangen.’

Salaristransparantie soms niet mogelijk

Openheid geven over de salarissen blijkt niet overal een optie: 30% van de HR-mensen geeft aan dat hun organisatie op dit moment niet genoeg data verzamelt om te kunnen checken of mannen en vrouwen gelijk beloond worden. Van de bedrijven die wel genoeg data hebben, verzamelt en analyseert maar 17% structureel data.

Vrouwen nog altijd op 20% achterstand

Het CBS keek naar de uurlonen van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en binnen de overheid. In die laatste groep is het verschil kleiner dan gemiddeld: vrouwen beuren € 2 per uur minder dan mannen, een verschil van 6%. Dat was twee jaar geleden nog 8%. Maar in het bedrijfsleven verdienen vrouwen met dezelfde ervaring en hetzelfde werk beduidend minder dan mannen: het verschil is daar € 5 per uur (19%).

Bij managers in dienst van de overheid is er overigens geen verschil meer tussen mannen en vrouwen; bij het bedrijfsleven staan vrouwelijke managers nog altijd op 20% achterstand.